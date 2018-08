Estão abertas as inscrições para o Laboratório de Desenvolvimento de Projetos do 13º Festival Taguatinga de Cinema, que acontece em agosto. O Lab integra um extensa programação de atividades formativas paralelas à mostra competitiva do festival, num ambiente chamado de Taguá MAPI – Mercado Audiovisual de Produção Independente.

O Laboratório acontece nas manhãs entre os dias 23 e 25, no Go Inn Hotel, em Taguatinga. São apenas 20 vagas, com inscrições abertas até o dia 3 de agosto. As inscrições devem ser realizadas, exclusivamente, pelo site do Festival Taguatinga de Cinema, www.festivaltaguatinga.com.br.

Configurado como um espaço de experimentação e formação, o Taguá MAPI parte da base, refletindo o desenvolvimento e as estratégias para o mercado audiovisual regional. Ao conectar suas atividades ao tema deste ano, “O Movimento em Nós”, lança seu olhar sobre as produções que estão intervindo criativamente em suas realidades, buscando responder ao espírito antidemocrático, obscurantista e de intolerância que, depois de muito tempo, volta à tona em nosso país.

No Laboratório de Desenvolvimento de Projetos, os selecionados farão em mergulho nesta etapa fundamental do fazer cinematográfico, sob facilitação dos cineastas Alice Lanari e Iberê Carvalho. Serão trabalhadas, detalhadamente, as técnicas de escritura de um projeto cinematográfico e suas diversas etapas, como ideia, argumento, conceito, logline, roteiro, decupagem, análise técnica, cronograma, orçamento, apresentação, identidade visual e pitching.

Além do Laboratório, o Tagua MAPI oferecerá outras atividades formativas e diálogos abertos ao público em geral: painéis temáticos, no período da tarde, e uma masterclasse, no dia 25 de agosto.

Os painéis acontecem nas tardes entre os dias 23 e 25 de agosto, onde será proposta a reflexão contemporânea sobre o cinema, com duas rodas de diálogo. A primeira tem como tema Distribuição: perspectivas de guerrilha, mediada por Antônio Balbino (DF), Emílio Domingos (RJ) e Larissa Fulana de Tal (BA). A segunda roda aborda o Cinema de Intervenção: um olhar ativo sobre a realidade, mediada por Amaranta Cézar (BA), Elen Linch (AM) e Thay Limeira (DF).

No último dia de Taguá MAPI, 25 de agosto, das 15h às 18h, será realizada a masterclasse A experimentação da imagem como espaço de insurgência, com Yasmin Thayná, cineasta e diretora carioca formada pela Escola Livre de Cinema de Nova Iguaçu.