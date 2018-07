Todos os anos, a cidade de Floriano/PI se transforma no maior celeiro cinematográfico do Brasil. A iniciativa é ousada e inovadora, pois onde há pouco tempo não se ouvia falar em produção, difusão e distribuição de vídeo e cinema, por se encontrarem fora do eixo do mercado, hoje, se encontram em total ascensão, projetando as produções locais e nacionais para o cenário artístico brasileiro e mundial.

As inscrições para quem deseja participar do evento vão até 10 de agosto, nas categorias curta-metragem documentário, ficção e animação e longa-metragem ficção e documentário. As mesmas podem ser feitas pelos correios ou on-line e o regulamento e ficha de inscrição estão disponíveis no site www.cinemadossertoes.com.

Durante o evento, serão oferecidas oficinas, palestra, debates, painéis com produtores, diretores e atores. Após as exibições, será realizado o 13° Piauí Mix que apresenta este ano shows de música, dança e teatro.