Estão abertas as inscrições para a 17ª edição do Primeiro Plano – Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades. Diretores de curtas-metragens podem inscrever seus trabalhos até o dia 24 de agosto, através do site www.primeiroplano.art.br. O evento é dividido em duas mostras, a Regional, voltada para trabalhos desenvolvidos em Juiz de Fora e Zona da Mata, e a Mercocidades, que tem como público-alvo filmes produzidos na América do Sul de diretores estreantes. Ambas as mostras são competitivas, com avaliações feitas por júris especializado e popular. O festival está previsto para acontecer em Juiz de Fora, entre os dias 5 e 10 de novembro.

Para participar do festival na Mostra Competitiva Regional, os interessados devem atender a alguns requisitos. Entre eles, ter filme curta-metragem de cineasta residente em Juiz de Fora e Zona da Mata. Já a Mostra Competitiva Mercocidades tem como público-alvo diretores estreantes de toda a América do Sul.

Para ambas as categorias, os candidatos deverão preencher um formulário online, no site do evento. Poderão concorrer trabalhos realizados a partir de 2017, desde que não tenham como finalidade a divulgação de empresas e/ou instituições. A duração máxima da exibição não poderá passar dos 20 minutos.

O link do curta-metragem, devidamente hospedado em site de compartilhamento, deverá ser enviado ao e-mail inscricoes@primeiroplano.art. br . No caso de apresentação do filme em DVD, este deverá ser entregue na Avenida Itamar Franco 728/503 – Centro de Juiz de Fora – CEP 36010-020, até o dia 24 de agosto.

Na mostra Mercocidades, os filmes concorrem aos prêmios regulares de um festival. Entre as categorias, estão direção, som, fotografia, montagem, atuação, trilha musical, direção de arte e melhor filme. A avaliação será feita por um júri especializado, além do júri popular, formado pelos espectadores.

A Mostra Regional distribuirá três prêmios: o Melhor Filme pelo júri popular; o Luzes da Cidade, com avaliações dos diretores participantes da Mostra Mercocidades, com prêmio de R$ 500; e o Incentivo Primeiro Plano, voltado ao melhor curta-metragem desenvolvido por universitários matriculados em instituições de ensino superior de Juiz de Fora. O prêmio para esta categoria é de R$ 9 mil para a realização de um novo filme.