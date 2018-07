Está sendo rodado no Rio de Janeiro as filmagens de Intervenção, com direção de Caio Cobra e roteiro original de Rodrigo Pimentel (autor dos livros Elite da Tropa 1 e 2). Produzido pela Media Bridge (produtores de Chacrinha – O Velho Guerreiro), o longa de ação será rodado em quatro semanas, em locações na comunidade Tavares Bastos, no Catete. Baseado em histórias reais, Intervenção vai revelar a rotina dos policiais nas UPPS – Unidades de Polícia Pacificadoras – e mostrar como é o convívio deles com cidadãos ainda reféns do tráfico e da milícia. O filme levanta uma questão atual e urgente, o roubo de cargas, que hoje é um dos maiores problemas no Brasil e, principalmente, no Rio de Janeiro – em 2015, ocorreram 19 mil roubos de carga, 9 mil só no Rio de Janeiro, que, somados, alcançaram um prejuízo de 1 bilhão e 200 milhões de reais.

Com Marcos Palmeira no papel do Major Douglas e Bianca Comparato como a soldado Larissa, Intervenção tem no elenco quatro policiais e nomes como Zezé Motta, Dandara Mariana, Juliana Araújo, Rainer Cadete, Babu Santana, Antonio Grassi, entre outros.

A trama se desenrola a partir da história de Larissa (Bianca Comparato), uma policial militar recém-concursada, que acredita no projeto de pacificação através das UPPs e vê na instituição uma saída para a situação de violência de sua comunidade, além de um caminho para uma vida melhor. Empolgada com a nova empreitada e com a possibilidade de contribuir para a segurança da cidade, a recruta vê seu sonho virar pesadelo diante da realidade cotidiana na Unidade Pacificadora onde é alocada.

Sob o comando do Major Douglas (Marcos Palmeira), Larissa percebe a frustração de seus planos quando, logo em sua primeira incursão, já perde um de seus colegas da UPP. Dali em diante, uma sequência de acontecimentos mostra a dura realidade da cidade do Rio de Janeiro.

Larissa vive também um conflito familiar, pois sua irmã, Flávia (Dandara Mariana), está à frente de uma ONG de Direitos Humanos focada em acompanhar a ação da PM dentro das UPPS – buscando revelar possíveis abusos de conduta ou violência – e, assim, incentiva os moradores locais a registrar via celular cada passo da tropa e tornar essas imagens públicas.

O ápice acontece quando, diante de uma apreensão de roubo de carga, uma pesada troca de tiros acaba matando um morador da comunidade e um vídeo de toda ação vai parar nas redes. Larissa atribui a tragédia a um juiz que, dias antes, mandou soltar o traficante responsável pela ação criminosa em uma audiência de custódia. Diante do cenário desolador, vendo seus colegas expostos e seu sonho ruir, a PM parte para uma vingança cega.

Intervenção será distribuído pela Paris Filmes e já tem data marcada para o lançamento: 15 de novembro de 2018.