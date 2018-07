Estão abertas as inscrições para a 5ª Mostra de Cinema de Gostoso, uma realização da Heco Produções e do CDHEC – Coletivo de Direitos Humanos, Ecologia, Cultura e Cidadania, que devem ser feitas no site do festival, http://mostradecinemadegostoso.com.br, até 31 de agosto.

A Mostra de Cinema de Gostoso pretende, mais uma vez, agitar culturalmente a cidade, instalando uma tela de cinema de 12m x 5m ao ar livre, na Praia do Maceió, com projeção em resolução 2K e som 5.1. Ao longo de seis dias, a população terá a chance de ver os mais recentes lançamentos cinematográficos brasileiros. Serão seis sessões ao dia, entre as mostras Competitiva, Panorama e Infantil, além das Sessões Especiais.

Também serão realizadas sessões em ambientes fechados, que incluem debates com personalidades, diretores e atores dos filmes, entre outros. O melhor longa e o melhor curta-metragem serão escolhidos pelo público para receber o Troféu Luís da Câmara Cascudo. Toda a programação é gratuita.

A curadoria coletiva é feita por Eugenio Puppo e Matheus Sundfeld, em parceria com os alunos dos cursos de formação técnica e audiovisual, o coletivo “Nós do Audiovisual”.

Dando continuidade aos Cursos de Formação Técnica e Audiovisual para os jovens de São Miguel do Gostoso e distritos arredores, que juntos criaram o “Coletivo Nós do Audiovisual” (www.nosdoaudiovisual.com.br), serão realizadas novamente uma série de oficinas, que incluem Linguagem Audiovisual, Roteiro, Produção Cultural e Realização de Curtas-metragens.

Um dos principais objetivos dos cursos é o de formar cidadãos, despertando nestes jovens seu potencial voltado tanto para o audiovisual quanto para áreas diversas, estimulando o estudo e iniciativas de trabalho. A primeira turma composta por 53 alunos, formou-se ao longo de cinco anos e realizou 33 oficinas. Em 2018, será formada uma nova turma com 30 alunos, que também conta com a participação de jovens formados na primeira turma, que junto dos professores, atuarão na coordenação dos novos cursos.

Ao final das oficinas, os jovens realizarão curtas-metragens que serão exibidos durante a programação da Mostra e em diversos festivais do país. Com o conhecimento adquirido ao longo dos cursos, o coletivo também participa da produção da Mostra de Cinema de Gostoso, momento em que trocam conhecimentos com cineastas, atores e diretores de outros Estados que são convidados para a mostra.