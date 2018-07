A Netflix, principal serviço de entretenimento por internet do mundo, iniciou as filmagens da série original brasileira Coisa Mais Linda.

Coisa Mais Linda é estrelada por Maria Casadevall (Os Dias Eram Assim, Mulheres Alteradas, I Love Paraisópolis) como Maria Luiza, uma mulher conservadora e submissa que sempre dependeu do pai e do marido. Depois de ser abandonada no Rio, contra sua vontade – e para o desgosto do rígido pai –, Maria Luiza decide ficar na cidade e se dedicar a transformar a propriedade de seu marido em um clube de bossa nova.

Nesta transformação impulsionada pela paixão na vida de Maria Luiza, ela será inspirada por novas amigas liberais e feministas: Adélia, interpretada por Pathy Dejesus (Rua Augusta, Avenida Brasil e Caminhos do Coração); Lígia, interpretada por Fernanda Vasconcellos (3%, Haja Coração e Páginas da Vida); e Thereza, interpretada por Mel Lisboa (Os Dez Mandamentos, Prata da Casa e Presença de Anita).

Grandes talentos como Thaila Ayala, que vive Helô; Leandro Lima, o intérprete de Chico; e Ícaro Silva, como Capitão, entre outros, complementam o elenco.

Produzida por Beto Gauss e Francesco Civita (Prodigo Films) para a Netflix, a série original Coisa Mais Linda terá sete episódios na primeira temporada. Criada por Heather Roth e Giuliano Cedroni, escrita por Patricia Corso, Leo Moreira e Luna Grimberg, sob a direção geral de Caito Ortiz, a série será dirigida por ele, Hugo Prata e Julia Rezende.