Na quinta-feira, dia 12 de julho, às 20h30, o canal Arte 1 estreia a série documental Work in Progress – Por Dentro da OSESP, que revela, ao longo de seis episódios, os bastidores e o processo criativo da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo na realização de um concerto.

Parceria do Arte 1 com a produtora Prodigo Films, a produção acompanha os músicos durante os ensaios. Os cinco primeiros episódios focam em um assunto da orquestra: regência e coro, cordas, madeira, percussão e metais. O último episódio conclui com a apresentação do poema sinfônico “Uma Vida de Herói”, do compositor alemão Richard Strauss, na Sala São Paulo.

A série também conta com depoimentos da diretora musical e regente titular da OSESP, Marin Alsop; do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, presidente de honra da Orquestra desde 2013; de Marcos Mendonça, ex-secretário estadual de cultura de São Paulo; e do maestro John Neschling, que foi regente e diretor artístico da Orquestra durante doze anos.

Exibida em março de 2016, a primeira temporada de Work in Progress retratou o Balé da Cidade de São Paulo.

A direção da série é de Diego de Godoy, autor da ideia original. Os produtores são Francesco Civita e Beto Gauss. Giuliano Cedroni assina a direção de conteúdo. Renata Grynszpan é a coordenadora de produção, e a produção executiva é de Beto Gauss.