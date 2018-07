Estão abertas as inscrições para a 4ª Maratona Animada SENAI, concurso de criação de curtas-metragens de animação, realizado em parceria com o Anima Mundi. A equipe vencedora levará para casa o prêmio de R$ 5 mil e bolsas de estudos em cursos do SENAI. O resultado será anunciado no evento de encerramento do Festival Anima Mundi, em 29 de julho, quando os três curtas finalistas serão exibidos.

Os interessados podem participar em grupos com até 5 pessoas. As inscrições são gratuitas e estão abertas até 15 de julho, no site www.cursosenairio.com.br/maratonaanimada, onde também está disponível o regulamento completo.

Os filmes terão que ser criados a partir de um tema e conter um elemento obrigatório que serão revelados em 16 de julho, às 18h, em evento no SENAI Maracanã. A partir daí, as equipes terão até 22 de julho para desenvolver e entregar seus filmes. Depois disso, os curtas serão avaliados por um júri técnico. Os três vídeos finalistas serão divulgados no site da Maratona Animada SENAI, em 27 de julho.