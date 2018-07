O Sesc, com o objetivo de promover a difusão da produção cinematográfica nacional que não chega ao circuito comercial de exibição, apresenta a Mostra Sesc de Cinema Paulista, que pretende contribuir para o campo audiovisual como um espaço de lançamento e promoção de artistas brasileiros. Assim, entre os dias 18 e 25 de julho, no CineSesc, serão apresentadas 43 produções paulistas independentes, selecionadas por uma comissão curatorial. A Abertura oficial da mostra será dia 18 de julho, às 20h30, no CineSesc. Na ocasião, após cerimonial, serão exibidos os curtas-metragens Peripatético (2017), de Jessica Queiroz; Entremundo (2015), de Thiago B. Mendonça e Renata Jardim; A Gis (2016), de Thiago Carvalhaes; Osiba Kangamuke – Vamos Lá, Criançada (2016), de Haya Kalapalo, Tawana Kalapalo, Thomaz Pedro e Veronica Monachini de Carvalho; e Torre (2017), de Nádia Mangolini. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados a partir de uma hora antes das sessões.

Foram mais de 170 filmes inscritos e 43 selecionados de modo a considerar aspectos relevantes que a linguagem audiovisual trazia para discussão de temas relevantes, tais como as narrativas sobre corpos dissidentes, as tradições orais e simbólicas, as diferentes manifestações culturais, a identidade de gênero e a pluralidade sexual, a transição geracional, os silenciamentos históricos de falas e vozes abjuradas, a visibilidade de protagonismos na discussão do lugar de fala e de escuta, e as resistências políticas frente às opressões socioeconômicas. A curadoria dos filmes foi realizada por uma comissão formada por Cecília de Nichille, Renata Martins e Rodrigo Gerace.

A Mostra Sesc de Cinema Paulista reitera a importância da difusão e visibilidade de produções que estão fora do eixo comercial de exibição nos cinemas, televisões e canais on demand. Entre longas e curtas-metragens, os filmes ganham múltiplos sentidos quando projetados em novas janelas de exibição para todos os públicos. Todas as sessões serão seguidas de debate com os realizadores.

A programação completa da Mostra Sesc de Cinema está disponível em http://www.sesc.com.br/portal/site/mostradecinema.

Mostra Sesc de Cinema Paulista

Data: 18 a 25 de julho

Local: CineSesc – Rua Augusta, 2075 – SP – 11 3087-0500