Acabaram as filmagens da cinebiografia de Allan Kardec, longa baseado no best-seller de Marcel Souto Maior. Depois de uma semana de trabalho em Paris, equipe e elenco rodaram por cinco semanas no Rio de Janeiro. Para reproduzir a Cidade Luz do meio do século XIX, foram escolhidas locações como o Palácio do Itamaraty, a Fortaleza de Santa Cruz, o Centro Cultural da Justiça Eleitoral e o Teatro Municipal de Niterói.

“Kardec” tem produção da Conspiração (“2 Filhos de Francisco”, “Gonzaga – de Pai Pra Filho”, “Lope”), distribuição da Sony Pictures e é dirigido por Wagner de Assis (“Nosso Lar”, “Menina Índigo”).

Leonardo Medeiros é o protagonista Hypolite Leon Denizard Rivail, reconhecido depois como Allan Kardec, o educador francês nascido em 1804 que decodificou o espiritismo a partir de 1857.

Com lançamento previsto para 2019, a produção tem ainda no elenco nomes como Sandra Corveloni (Amélie-Gabrielle Boudet), Guilherme Piva (Didier), Genézio de Barros (Padre Boutin), Guida Vianna (Madame De Plainemaison), Julia Konrad (Ruth-Celine), Charles Fricks (Charles Baudin), Licurgo Espinola (Sr. Babinet), Letícia Braga (Julie), Julia Svacina (Caroline), Dalton Vigh (Sr. Dufaux) e Louise D’Tuani (Ermance Dufaux).

O roteiro de L.G. Bayão (“Irmã Dulce”, “Heleno” e “Minha Fama de Mau”) e Wagner de Assis acompanha a trajetória de Kardec desde o período em que atuava como educador, passando pela investigação dos fenômenos, pelo processo de codificação da doutrina espírita, até a publicação e repercussão de “O Livro dos Espíritos”.