"Dogman", de Matteo Garrone

O festival 8 ½ Festa do Cinema Italiano traz mais uma vez ao Brasil uma seleção ambiciosa e exclusiva, com os melhores e mais interessantes filmes da recente produção italiana, com uma mostra que ocorre de 2 a 8 de agosto em doze cidades do país.

O 8 ½ Festa do Cinema Italiano é um evento organizado no Brasil pela Associação Il Sorpasso em colaboração com Mottironi Editore e com o apoio institucional da Embaixada da Itália em Brasília, dos Institutos Italianos de Cultura de São Paulo e Rio de Janeiro e do Cinecittà Luce. Além disso, conta ainda com a colaboração da rede de Consulados Italianos em todas as cidades que recebem o festival no Brasil.

Depois de dez anos de sucesso em dezenas de cidades lusófonas e em três continentes diferentes, a 8 ½ Festa do Cinema Italiano encontrou espaço para se tornar um evento de grande relevância também no Brasil. Além do número de cidades, aumentaram também o número de filmes apresentados e as sessões programadas serão quase 300 em uma semana de exibição.

Cresceram os números e cresceu também a qualidade da seleção. Estão garantidas as premières de importantes filmes, que fizeram grande sucesso nos mais importantes festivais internacionais, como Fortunata, de Sergio Castellitto, protagonizado por Jasmine Trinca, prêmio de Melhor Atriz na Mostra Un Certain Regard, do Festival de Cannes 2017; Nico 1988, de Susanna Nicchiarelli, vencedor da Mostra Orizzonti, no Festival de Veneza 2017; e Dogman, de Matteo Garrone, filme de grande impacto, aplaudido na competição do Festival de Cannes deste ano, que deu a Marcello Fonte a Palma de Ouro de Melhor Ator.

E ainda, completando a programação, o último filme co-realizado por Vittorio Taviani, Uma Questão Pessoal (Una questione privata), baseado no livro de Beppe Fenoglio, La Tenerezza (A Ternura), intenso drama de Gianni Amelio, e A Vida em Família (La vita in comune), de Eduardo Winspeare, apresentado no último Festival de Veneza. Assim como Emma (Il Colore Nascosto Delle Cose), de Silvio Soldini, com uma notável interpretação de Valeria Golino no papel de uma deficiente visual.

Há espaço também na programação para os maiores sucessos de público da mais recente temporada na Itália, como A Garota na Névoa (La ragazza Nella Nebbia), de Donato Carrisi, um suspense policial protagonizado por Toni Servillo. O último filme de Gabriele Muccino, A Casa Tutti Bene (Aqui em Casa Tudo Bem), e também Made in Italy, realizado por Luciano Ligabue, um dos mais conhecidos cantores e compositores da Itália. Sem falar de Poveri ma ricchi (Pobres, mas ricos), de Fabio Brizzi, divertidíssima comédia sobre uma família que se torna inesperadamente riquíssima.

A mostra contará com a presença do renomado ator italiano Eduardo Pesce, que desembarca em São Paulo na primeira semana de agosto, para as premières de Dogman, de Matteo Garrone (de Gomorra e Reality), e de Fortunata, de Sergio Castellitto.

Pesce é um dos protagonistas de Dogman, ao lado de Marcello Fonte, e interpreta Simone, o personagem violento que aterroriza uma região periférica de Roma, onde a história se passa. O longa é inspirado no chamado “delito do Canaro da Magliana”, como ficou conhecido o assassinato do ex-boxeador amador Giancarlo Ricci, ocorrido em 1988. O filme teve sua estreia mundial no Festival de Cannes deste ano, sendo aplaudido por 10 minutos, e garantiu a Palma de Ouro de Melhor Ator para Marcello Fonte, que vive o frágil Marcello, dono de uma petshop nada convencional e amigo de Simone, que tem uma atitude sempre abusiva em relação a Marcello. Por sua ótima parceria em Dogman, Pesce e Fonte, que formam a dupla de protagonistas do longa, dividiram o prêmio de Melhor Ator do Nastro D’Argento (prêmio da crítica italiana de cinema) 2018.

Em Fortunata, Pesce interpreta o violento Franco, ex-marido de Fortunata, interpretada por Jasmine Trinca, que levou o prêmio de Melhor Atriz na Mostra Un Certain Regard, no Festival de Cannes 2017. Com um tipo físico que favorece sua performance em papéis de homens fortes e com grande energia, Pesce se destaca por personagens marcantes em séries como Romanzo Criminale, de Stefano Sollima, baseada no romance de Giancarlo De Cataldo. Mais recentemente, por seus papéis em Fortunata e Cuori Puri (também exibido no Festival de Cannes 2017), Pesce foi indicado a Melhor Ator Coadjuvante no Nastro D’Argento 2017.

Vale destacar ainda que o 8 ½ Festa do Cinema Italiano exibe todos os filmes da sua programação simultaneamente em todas as doze cidades onde ocorre, sempre com pelo menos dois filmes em cartaz por dia. Além disso, a maioria dos títulos apresentados têm distribuição garantida em território nacional e entrarão em cartaz nos próximos meses.

A programação completa com os filmes e os convidados está disponível no site oficial do evento www.festadocinemaitaliano.com. br .

8 ½ Festa do Cinema Italiano

Data: 2 a 8 de agosto

Salas e cidades:

BELO HORIZONTE (MG)

Cinema Belas Artes (R. Gonçalves Dias, 1581 – Lourdes)

BRASÍLIA (DF)

Espaço Itaú Casa Park (Shopping Casa Park, 2º Piso – SGCV Sul Lote 22 – Guará)

CURITIBA (PR)

Espaço Itaú Crystal (Shopping Crystal, Piso L1 – Rua Comendador Araújo, 731 – Batel)

PORTO ALEGRE (RS)

Espaço Itaú – Bourbon Country (Bourbon Shopping Country, 2º piso – Av. Túlio de Rose, 80 – Passo da Areia)

RIO DE JANEIRO (RJ)

Espaço Itaú – Botafogo (Praia de Botafogo, 316 – Botafogo)

SÃO PAULO (SP)

Espaço Itaú – Augusta (Rua Augusta, 1.475 (Salas 1, 2 e 3) – Consolação)

SALVADOR (BA)

Espaço Itaú – Glauber Rocha (Praça Castro Alves, s/n – Centro)

RECIFE (PE)

Cinema São Luiz (Rua da Aurora, 175 – Boa Vista)

VITÓRIA (ES)

Cine Jardins (262, R. Carlos Eduardo Monteiro de Lemos – Jardim da Penha)

BELÉM (PA)

Cine Líbero Luxardo (Av. Gentil Bittencourt, 650 – Nazaré)

GOIÂNIA (GO)

Lumière Cinema – Shopping Bougainville (R. 9, 1855, St. Marista, Goiânia – GO, 74150-130 )

FLORIANÓPOLIS (SC)

Cine Show (Centro, Florianópolis – SC, 88010-400, Brasil )

Ingressos:

São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, Belo Horizonte, Salvador e Goiânia

R$ 20 (inteira)

R$ 10 (Meia/Estudante)

Em Recife

R$ 10 (inteira)

R$ 5 (Meia/Estudante)

Em Belém

R$ 12 (inteira)

R$ 6 (Meia/Estudante)

Em Vitória

R$ 16 (inteira)

R$ 8 (Meia/Estudante)