Com distribuição da Galeria Distribuidora, braço da Vitrine Filmes dedicado ao lançamento de filmes com maior apelo comercial, “Ana e Vitória”, comédia romântica musical sobre relacionamentos modernos, apresenta Ana Caetan o e Vitória Falcão, do duo Anavitória, como protagonistas.

Escrito e dirigido por Matheus Souza, (“Apenas o Fim” e “Tamo Junto”), a partir de uma ideia original de Felipe Simas, empresário e “descobridor” das cantoras, o filme faz sua estreia nacional dia 2 de agosto.

O elenco conta ainda com Bruce Gomlevsky (“Deus É Brasileiro”, “Chico Xavier”), Erika Mader (“Somos Tão Jovens”, “Apenas o Fim”), Thati Lopes (“Porta dos Fundos”) e apresenta Clarissa Müller, influenciadora digital, que além de atuar, também faz participações cantando.

Inspirada em acontecimentos reais, a narrativa acompanha dois anos na história das meninas Ana e Vitória – do momento em que se conhecem em uma festa e decidem cantar juntas à consagração absoluta no mercado de música pop nacional. A trama se desenrola por meio de crises e encantamentos, além de relacionamentos amorosos, sempre sob a ótica da juventude contemporânea.

Segundo o diretor e roteirista, a temática principal do filme é o amor e seu lugar nos tempos atuais, que envolvem sentimentos atemporais e universais. As personagens Ana e Vitória funde m as personalidades reais das duas cantoras com toques do humor moderno.



O longa apresentará canções inéditas do duo, interpretadas tanto por Ana como por Vitória, como também por outros personagens. Ana, que compôs toda a trilha do filme, conta que esse conteúdo também serviu de fio condutor para a trama.

O roteiro foi construído a oito mãos, já que Felipe, Ana e Vitória, colaboraram com Matheus. Felipe Simas, que idealizou o longa de autoficção a partir de seu convívio com as meninas na estrada, quis mostrar o quão especiais são Ana e Vitória.