© Ellen Soares

Após Suzana Pires ​rodar os palcos de todo o país e chegando até Portugal, levando mais de 500 mil pessoas ao teatro, a produtora Escarlate leva o monólogo “De Perto Ela Não é Normal” para os cinemas. Dirigida por Cininha de Paula (“Crô em Família” e “Duas de Mim”), o filme tem coprodução da Globo Filmes, distribuição da H20 Films e produção associada de Carlos Diegues.

Protagonizada por Suzana Pires, que interpreta três personagens na trama, a comédia conta também com Ivete Sangalo, Marcelo Serrado, Samantha Schmutz e Gaby Amarantos. O roteiro é da própria Suzana (coautora ao lado de Walter Negrão, de novelas como “Sol Nascente” e “Flor do Caribe”), que escreve pela primeira vez para o cinema, em parceria com Martha Mendonça e Renato Santos. O longa-metragem começou a ser rodado no dia 10 de agosto.

Cristina Pereira, Maria Clara Gueiros, Jane Di Castro, Arthur Aguiar e o ator mirim João Bravo somam-se ao elenco. A previsão de estreia é no primeiro semestre de 2019.

Na comédia, Suzana Pires interpreta três personagens: Suzie, Neide e Tia Suely, três faces femininas de uma mesma família. Suzie é hoje uma mulher de 40 e poucos anos, casada e com duas filhas adultas, que segue exatamente a vida tradicional que a sua mãe, Neide, lhe pediu que ela tivesse antes de morrer. Esposa de seu amigo de infância, Pedrinho (Marcelo Serrado), um homem sem muita opinião própria, Suzie ainda tem que lidar com Dora (Cristina Pereira), uma sogra rabugenta que faz a vida dela um verdadeiro inferno. Sentindo-se infeliz e pressionada por tudo e por todos, ela não consegue mais se enxergar como a menina sensível e criativa que foi na infância. Quando reencontra sua Tia Suely, uma mulher livre e decidida, ela resolve dar uma guinada na vida e ir em busca de si mesma.

Ambientado no Rio de Janeiro, o filme terá locações na Lagoa Rodrigo de Freitas, Praia de Copacabana, Boate Hippopotamus, Marina da Glória, Araruama, entre outras.

O filme foi criado a partir do monólogo homônimo de Suzana, escrito em 2005. A peça foi montada por Suzana ​com apenas 3 mil reais, em um teatro de 100 lugares. O sucesso foi tanto que, ao invés de se apresentar somente em um final de semana, como Suzana imaginava, foram meses de temporada. Depois de alguns anos viajando o país com a montagem, a atriz achou que era o momento do conteúdo se multiplicar em outras plataformas. Então, procurou, em 2015, a direção da TV Globo e o primeiro spin-off foi a websérie “Look do Dia com Tia Suelly”, sucesso do portal GShow. No mesmo ano, Suzana começou a desenvolver o roteiro para cinema e procurar uma produtora para desenvolvê-lo​.

Na trama, Samantha Schmütz interpreta ‘Naninha’, a amiga de academia que tenta fazer Suzi emagrecer de formas não convencionais. Ivete Sangalo é ‘Dayse Aparecida’, uma hilária professora de filosofia na faculdade de Direito, Angélica é Rebeca, amiga de infância de Suzie, e Gaby Amarantos vive ‘Maria Pia’, uma advogada bem-sucedida, que oferece o primeiro trabalho na área para a protagonista. Cristina Pereira interpreta ‘Dora’, a sogra rabugenta de ‘Suzie’ e Jane Di Castro é ‘Geralda Maltêz’, chefe de departamento no INSS.

A parceria com a produtora Escarlate teve início em 2016. Além deste longa-metragem, a negociação entre a Escarlate e a Suzana Pires contempla mais dois filmes em cinco anos.

O filme é a primeira produção brasileira a contar com a cláusula de inclusão (“inclusion rider”), que ficou mundialmente conhecida após o discurso de agradecimento da atriz Frances McDormand da última edição Oscar. A cláusula exige um nível de diversidade tanto no elenco, quanto na equipe técnica.