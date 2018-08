A BRAVI (Brasil Audiovisual Independente) e a plataforma Assetify acabam de firmar uma importante parceria que irá beneficiar a produção audiovisual independente. O acordo passa a garantir aos associados BRAVI condições especiais no acesso a uma tecnologia inovadora, com a inteligência Google, que visa otimizar o armazenamento e gerenciamento de arquivos digitais, como imagens, áudios e vídeos.

Segundo Mauro Garcia, presidente executivo da BRAVI, a parceria é uma ação inédita para os associados. “As propriedades intelectuais das produtoras já haviam se expandido com a Lei 12.485/2011. Agora, as produtoras contarão com uma ferramenta fundamental não somente para gerenciar arquivos para a produção, mas, sobretudo, para gerenciar os licenciamentos e a monetização de suas obras audiovisuais, os ativos das empresas”, afirma Garcia.

“O Assetify é o nosso grande lançamento para 2018″, diz Rômulo Simas, sócio e diretor de inovação responsável pela plataforma, que, mais do que organizar, faz uso da tecnologia de Inteligência Artificial para extrair o conteúdo de arquivos digitais. Por exemplo, permite fazer a busca não só por nomes, descrições e tags, mas por algo que foi dito dentro do áudio e do vídeo. “Digamos que o objeto de busca seja ‘gol do Pelé’. Onde quer que tenhamos salvo os conteúdos com tal fato, o Assetify colocará rapidamente ao seu alcance, numa leitura precisa de imagens, textos, áudios”, completa Simas.

O acordo foi firmado para garantir aos associados BRAVI benefícios exclusivos para a contratação da plataforma.