O violonista Yamandu Costa, que recentemente foi eleito Melhor Solista e teve seu disco (“Quebranto”) vencedor na categoria Melhor Álbum Instrumental, na edição 2018 do Prêmio da Música Brasileira, leva o seu talento às diferentes regiões brasileiras e algumas partes do mundo, em série inédita na televisão, que estreia nesta quinta-feira, dia 23, às 21h30, no canal Music Box Brazil. Tendo a música instrumental como fio condutor da narrativa, a produção, intitulada “De Show a Show com Yamandu Costa”, acompanha a ‘contação’ de histórias e causos que revelam a intimidade do artista com outros gêneros musicais, bem como com músicos locais e consagrados.

Dividida em 12 episódios, a série apresenta formato documental que traz o espectador para os bastidores de apresentações realizadas por Yamandu e mostra a faceta de comunicador do violonista ao conduzir bate-papos envolventes e descontraídos com personagens de cada cidade visitada. Com produção assinada pela Café Maestro Produções e direção geral de Marcelo Cássio, o programa contou com 10 meses de gravações, entre janeiro e outubro de 2017, além de muitas horas de pesquisa no acervo pessoal do próprio músico e de outros participantes dos episódios.

‘Íntimo’ é o episódio de estreia e que também batiza um show realizado por Yamandu há vários anos em sua terra natal, Rio Grande do Sul, ao lado de sua esposa, a violonista e arranjadora francesa Elodie Bouny. A apresentação, filmada em maio de 2017, em um formato intimista, com a presença de poucos espectadores, traz o músico fazendo experimentações no palco e executando novas composições.

O segundo episódio, que será exibido em 30 de agosto, gira em torno do início de carreira, as raízes do artista e a influência familiar. Yamandu é recebido na casa de sua mãe, Clari Marson, em Porto Alegre, e divide as cenas com grandes amigos e artistas, entre outros, Luis Carlos Borges, Talo Pereyra e João Almeida Neto, que figuram entre as primeiras inspirações do violinista.

Nos demais episódios, grandes nomes da música dividem o palco com Yamandu ou são recebidos em sua casa, como a banda Ira!, Gilberto Gil, o francês Richard Galliano (acordeonista), Alessandro Kramer, o Trio Madeira Brasil, formado por Zé Paulo Becker, Ronaldo do Bandolim e Marcelo Gonçalves, entre outros.

A série “De Show a Show com Yamandu Costa” será transmitida com exclusividade pelo Music Box Brazil, canal dedicado ao melhor da música brasileira e programado pela Box Brazil, na NET (Canal 623 HD e 123), Claro TV (Canal 623 HD e 123). As reprises serão nas sextas feitas, às 09h30 e aos domingos, às 13h30.