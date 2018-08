O canal de TV por assinatura CINEBRASiLTV anunciou que encerrará sua Chamada Pública de inscrição de projetos, para produção via FSA, nesta segunda-feira, dia 20 de agosto. Em breve, será divulgada a lista dos projetos selecionados para financiamento através do PRODAV 02 Regional, projeto de programa do canal para as produções fora do eixo Rio-São Paulo. O CINEBRASiLTV divulgará também a lista de selecionados do PRODAV complementação fora do eixo.