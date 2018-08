Dedicado ao mercado internacional de cinema, o CdB Talks acontecerá em duas datas na cidade de São Paulo. O evento é uma realização do Cinema do Brasil, em parceria com Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), em conjunto com a Ancine (Agência Nacional de Cinema) e os “Núcleos Criativos” das empreendedoras culturais Yael Steiner e Paula Martins, além do apoio da Unibes Cultural.

No dia 27 de agosto, o encontro terá como convidado especial Luís Campos, roteirista e diretor, organizador do GUIÕES – Festival do Roteiro de Língua Portuguesa, do PLOT – Professional Script Lab. Luís Campos vai partilhar suas experiências em uma conversa sobre a análise e compreensão da evolução da linguagem cinematográfica e com foco na narrativa visual, para aspirantes a roteiristas, interessados em cinema e cineastas já ativos no mercado. Na ocasião, haverá um debate sobre narrativas Latino-americanas e portuguesas, com a participação da cineasta Yael Steiner e mediação da jornalista Paula Martins.

No dia 3 de setembro, o bate-papo acontecerá em duas etapas. Pela manhã, a consultora internacional do Cinema do Brasil, Marika Kozlovska, abordará as oportunidades oferecidas pelos diversos festivais, em todos os continentes, que embora menos conhecidos que Cannes ou Berlim têm premiações importantes aos cineastas e documentaristas.

À tarde, Heidi Zwicker, Curadora do Sundance Film Festival apresentará a estrutura e a importância do festival americano no cenário do audiovisual, além de contextualizar a relação de Sundance com o cinema e os cineastas brasileiros. Os debatedores convidados serão o cineasta Beto Brant e Yael Steiner, e a mediação, de Paula Martins. O CdB Talks especial Festival de Sundance acontece em parceria com a ANCINE, (Agência Nacional do Cinema), como parte do programa Encontros com o Cinema Brasileiro.