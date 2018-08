A partir do próximo ano, além dos já conhecidos apoios de mixagem, utilização de estúdio e empréstimo de equipamentos para filmes, o CTAv começa a oferecer também o empréstimo de equipamentos para obras seriadas.

A nova modalidade contempla tanto as séries de ficção, quanto as documentais, podendo ser requerida para gravação de projetos pilotos, episódios isolados ou temporadas inteiras, desde que respeitado o prazo de utilização, que não poderá ultrapassar 30 dias corridos.

O equipamento disponibilizado para obras seriadas será a Blackmagic Design URSA Mini 4K Digital Cinema Camera (EF-Mount).

Para fazer a inscrição, os realizadores devem acessar o site do CTAv, www.ctav.gov.br, ler o regulamento do apoio desejado e preencher o formulário online. Uma Comissão de Seleção interna será responsável por avaliar os projetos e informar os selecionados do período. Ao todo, estão previstos quatro períodos de apoio em 2019.

Confira abaixo o calendário completo e as respectivas datas de inscrição:

01/2019

Inscrição: de 16/08 a 16/11/2018

Resultados: até 23/11/2018

Execução dos serviços: de 21/01 a 12/04/2019 (12 semanas, sendo 2 de reserva técnica)

02/2019

Inscrição: de 17/11/2018 a 01/03/2019

Resultados: até 15/03/2019

Execução dos serviços: 15/04 a 05/07/2019 (12 semanas, sendo 2 de reserva técnica)

0 3/2019

Inscrição: de 02/03 a 24/05/2019

Resultados: até 07/06/2019

Execução dos serviços: de 08/07 a 27/09/2019 (12 semanas, sendo 2 de reserva técnica)

04/2019

Inscrição: de 25/05 a 16/08/2019

Resultados: até 30/08/2019

Execução dos serviços: 30/09 a 20/12/2019 (12 semanas, sendo 2 de reserva técnica)