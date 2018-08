Como É Cruel Viver Assim, o quinto longa de Julia Rezende, tem uma narrativa ácida, que mistura drama e humor. Quatro fracassados, interpretados por Marcelo Valle, Fabiula Nascimento, Silvio Guindane e Debora Lamm, decidem fazer algo importante e armam um plano absurdo: sequestrar um milionário. Mas não têm nenhuma experiência com crimes nem noção do que essa operação pode envolver. O elenco também conta com Paulo Miklos, Otávio Augusto e Milhem Cortaz, além de uma participação especial de Marcius Melhem, no papel de um farmacêutico.

Na história, Vladimir (Marcelo Valle) está desempregado e perdido na vida. Ele entra em um espiral de desespero, que piora cada vez que escuta sua mulher, Clívia (Fabiula Nascimento), dizer que sonha com uma linda festa de casamento. O dinheiro que ela ganha na lavanderia que herdou da tia mal dá pra pagar as contas do mês. Eis que surge Regina (Debora Lamm), uma amiga do casal, e propõe uma virada de mesa. O plano, tratado como se fosse simples e infalível, é sequestrar seu ex-patrão, riquíssimo. Regina trabalhou na casa dele quatro anos como babá e sabe de cor todos os detalhes de sua rotina. Então, Vladimir resolve arriscar tudo e acha que essa é sua grande oportunidade de realizar algo grandioso e se sentir respeitado pela primeira vez na vida. Ele convida Primo (Silvio Guindane), um amigo mais enrolado do que ele, para completar o time e os quatro começam a tratar dos detalhes, desde definir o lugar do cativeiro, até em que colchão o sequestrado vai dormir. Enquanto tomam as providências práticas, revelam-se suas frustrações, ambições e medos.

Com distribuição da Universal e H2O Films, o filme, que já foi exibido no Festival do Rio, no 35th Miami Film Festival, Festival de Cinema Brasileiro de Paris, no Dallas Film Festival, e no 34th Chicago Latino Film Festival, chega às telonas no dia 16 de agosto.