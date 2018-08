Já começaram as filmagens do documentário de longa-metragem que busca retratar o modo sensorial como o chef Claude Troisgros percebe o mundo a sua volta. Isso acontece durante a viagem a bordo de uma moto por um trecho do Rio São Francisco, que vai até Piaçabuçu (Alagoas), na foz, passando por diversas cidades da costa da caatinga.

Claude, que está no Brasil há 40 anos, é considerado um dos grandes nomes da gastronomia internacional e responsável pela criação de uma sólida conexão entre a cozinha tradicional francesa e a brasileira. O documentário traz a percepção de Claude que quase ninguém conhece e junta duas linhas narrativas – a história de Claude (passado) e a viagem (presente). Serão usadas imagens de arquivo, e em paralelo à viagem será possível conhecer um pouco da história de Claude, desde a sua infância em Roane, onde viu de perto o surgimento da Nouvelle Cuisine, até a decisão de se estabelecer no Brasil e assim contribuir para a construção da gastronomia nacional.

Despido de suas máscaras sociais como chef, empresário e apresentador de televisão, ele estará suscetível e aberto a novas experiências e sensações. Os encontros e a vivência com o que é local e autêntico são os pretextos para revelarmos a personalidade criativa, inquieta e sensível de Claude.

Nessa aventura, veremos como ele ainda se encanta e se emociona ao entrar em contato com a diversidade cultural brasileira, os personagens, sabores e ingredientes característicos dos biomas e como ele parece mesmo um menino se deleitando nas paisagens do país.

O documentário, que terá o nome anunciado em breve, tem direção de Ricardo Pompeu (“The Taste Brasil”, “SOS Salvem o Salão” e “Que Seja Doce”) e é uma produção da Moonshot Pictures, de Roberto d’Avila, que conta com mais de 20 filmes produzidos, entre eles, “Última Parada 174” e “Querida Mamãe”.

O filme conta com o apoio da BMW, que cedeu as motos para o percurso feito pelo documentário, totalizando 2000 KM. O longa será filmado em cidades de Alagoas, Sergipe, Pernambuco e Bahia e tem previsão de estreia para 2019.