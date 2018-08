Eliane Caffé com equipe do filme

Tlazoltéotl, para Onde Voam as Feiticeiras utiliza a interatividade como dispositivo para refletir sobre a importância da aliança dos movimentos de resistência negra, indígena, LGBTQI+ e de ocupação urbana dos trabalhadores sem teto para garantir os direitos humanos de uma cidade para todos. Uma construção coletiva, com a participação do elenco de manas e movimentos sociais no processo criativo, desde a colaboração no roteiro, construção de cenas, figurino – trabalhando uma narrativa polifônica e atravessada pelos diferentes segmentos e lutas presentes no filme. Através de performances em espaços públicos, o documentário constrói um relato baseado em forte interação física, tendo como fonte o imaginário popular sobre o tema, entrelaçando realidade e ficção para fazer emergir as camadas mais sutis, profundas e enraizadas do preconceito.

A aldeia do pico do Jaraguá, assim como o grupo afro Ilu Oba de Mim e o Movimento Frente de Luta por Moradia e suas lideranças estão presentes no documentário, que conta com a participação especial da escritora Helena Vieira, pesquisadora no Núcleo de Políticas de Gênero da Unilab e da filósofa Judith Butler, uma das principais teóricas da questão contemporânea do feminismo, teoria queer e ética.

Renata Carvalho, atriz e diretora, integrante do grupo O Coletivo e uma das fundadoras do Movimento Nacional de Artistas Trans, e Amara Moira, transfeminista, autora do livro E se Eu Fosse Puta e doutora em teoria literária pela Unicamp, também estão no filme.

Uma ocupação chamada Ponto T, na Rua Dom José de Barros, 291, concentra as performances que integram o documentário que está sendo filmado com interação direta do público.

Tlazoltéotl, para Onde Voam as Feiticeiras, dirigido por Eliane e Carla Caffé e Beto Amaral, conta com a direção de som de Vasco Pimentel, direção de arte de Carla Caffé, a produção executiva de Sonia Hamburger, a direção de fotografia de Leonardo Feliciano e a montagem de Marcio Hashimoto. A produção é da Aurora Filmes, de André Montenegro e Rui Pires. No elenco, Ave Terrena Alves Ferreira, Fernanda Ferreira, Gabriel Lodi, Mariano Mattos Martins, Preta Ferreira, Vitor Lopes e Wan Gomes da Silva.