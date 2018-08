Estão abertas, até dia 31 de agosto, as inscrições para a pré-seleção de filmes da Mostra Competitiva do Cineamazônia – Festival Latino-Americano de Cinema Ambiental, em sua décima sexta edição. As inscrições são feitas únicas e exclusivamente pela plataforma digital, através do preenchimento de formulário próprio, acessando a página do festival, http://cineamazonia.com.br/ficha-de-inscricao.

O Formulário de Inscrição é requisito obrigatório para efetivar a inscrição para a pré-seleção, assim como o envio do filme, exclusivamente, via Internet, através da plataforma digital no link acima. São aceitos vídeos hospedados no Vimeo e YouTube e que possibilite acesso à visualização completa e download na íntegra da obra audiovisual pré-inscrita.

Além da obra audiovisual, é obrigatório o envio de pelo menos uma imagem do filme inscrito, em formato Jpeg (extensão jpg), resolução mínima de 300 dpi, dimensões aproximadas de 15×10 cm, em RGB, para posterior inclusão no catálogo e divulgação no festival. Os filmes narrados em inglês, espanhol e outra língua estrangeira, que contiverem diálogo, narração, cartela ou música deverão ser, obrigatoriamente, enviados com legendas em português.

Podem se inscrever para a seleção da Mostra Competitiva, filmes no formato de curtas, médias e longas-metragens, nas categorias de ficção, documentário, animação e experimental, produzidas em qualquer parte do mundo, realizados a partir de 2014. Os realizadores podem ainda inscrever até três filmes/vídeos, e mesmo o festival deixando em evidência o conteúdo audiovisual com a temática ambiental, a seleção está aberta para a inscrição de todo e qualquer tema e gênero de produção.

Todos os participantes concorrem ao Troféu Mapinguari, nas seguintes categorias: documentário, animação, ficção e experimental. Serão destinados os prêmios Silvino Santos para Melhor Longa-Metragem Documentário; na competição para Curta e Média-Metragem a premiação está assim disposta: Prêmio Melhor Documentário; Prêmio Melhor Animação; Prêmio Melhor Ficção; Prêmio Melhor Experimental; Prêmio Melhor Roteiro; Prêmio Melhor Trilha Sonora; Prêmio Melhor Fotografia; Prêmio Melhor Montagem; Prêmio Melhor Direção; Prêmio Melhor Ator; Prêmio Melhor Atriz; Prêmio Melhor Produção Amazônica; Prêmio Thiago de Mello: Júri Popular – Troféu Esperança.