A organização do Fest-Aruanda – Ano 13, que será realizado no período de 6 a 12 de dezembro deste ano, anunciou que o evento paraibano prorrogou o prazo de inscrições de filmes.

As inscrições, para as categorias de Curta-Metragem e TV Universitária, podem ser feitas agora até o dia 15 de agosto e os interessados podem acessar o Regulamento 2018 e realizar o procedimento de inscrição diretamente no site oficial do festival (http://festaruanda.com.br/inscricoes/).

Mais uma vez a rede Cinépolis do Manaíra Shopping será palco do evento, que terá entrada franca em todas as sessões e contará com a parceria e patrocínio da Energisa-PB e do Armazém Paraíba.

Uma novidade desta edição é que os curtas-metragens terão que ter, obrigatoriamente, duração de 15 minutos (incluindo créditos). A mudança se deve a uma reorientação baseada na própria legislação da Ancine (Agência Nacional de Cinema) que estabelece o tempo de 15 minutos como duração máxima para um filme ser enquadrado na categoria Curta-Metragem.

Nesse sentido, entende a organização do festival que a produção de um curta, pelo que sugere o próprio nome, significa, na prática, o desafio de dizer em dez ou quinze minutos o que se comunica em um média ou longa-metragem, com uma hora ou mais de duração. Ou seja, o mérito está na capacidade de síntese audiovisual, a ser demonstrada com domínio de linguagem, roteiro, estética etc.