O maior e mais tradicional festival de cinema brasileiro realizado no exterior chega à 22ª edição em setembro e a seleção de filmes acaba de ser anunciada pela produtora Inffinito. Na mostra competitiva do Festival de Cinema Brasileiro de Miami (Brazilian Film Festival of Miami), oito longas-metragens de ficção retratam a diversidade da cinematografia nacional, com produções que representam a diversidade. Este ano, a curadoria é de Anna Marie de la Fuente, editora-chefe para América Latina da revista Variety, Flavia Guerra, jornalista e documentarista, e Carlos Gutierrez, diretor do Cinema Tropical, distribuidora baseada em NY.

Todos os filmes, que concorrem ao troféu Lente de Cristal, são inéditos nos Estados Unidos, e dois deles serão exibidos antes de serem lançados no Brasil: a comédia Correndo Atrás, de Jeferson De, que tem elenco e equipe técnica quase 100% black, e o drama Benzinho, de Gustavo Pizzi. Dois dos oito longas em competição são dirigidos por mulheres: os dramas Aos teus Olhos, de Carolina Jabor, e As Boas Maneiras, de Juliana Rojas e Marco Dutra. Completam a seleção os elogiados Berenice Procura, de Allan Fiterman, com uma importante representação LGBT no elenco; e O Paciente – O Caso Tancredo Neves, thriller médico de Sérgio Rezende que revela detalhes da misteriosa morte do presidente que nunca tomou posse (estreia no Brasil na semana do festival); e as comédias Uma Quase Dupla, de Marcus Baldini, e Antes que Eu me Esqueça, de Tiago Arakilian.

Em sessões hors concours, o festival apresenta dois aguardados documentários também inéditos no Brasil: Quero Botar meu Bloco na Rua, de Adriana L. Dutra, sobre o carnaval de rua carioca, e Fevereiros, de Marcio Debellian, que registra a vitória da Mangueira quando homenageou Maria Bethânia e acompanha a cantora nas festas da Nossa Senhora da Purificação, na Bahia.

Cacá Diegues, o grande homenageado desta edição, ganhará uma mostra especial com exibição de três filmes emblemáticos: Orfeu (1999), Deus é Brasileiro (2003) e O Maior Amor do Mundo (2006). Em uma mostra paralela voltada para a formação de novas plateias, três filmes serão exibidos na Florida International University: o documentário Euller Miller Entre Dois Mundos, de Fernando Severo, protagonizado por um jovem indígena da etnia kaiwá; Como é Cruel Viver Assim, de Julia Rezende, e Canastra Suja, de Caio Soh.