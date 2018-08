Edson Celulari © Globo/Raquel Cunha

Quem assistir à comédia “O Candidato Honesto 2”, protagonizada pelo ex-gordo Leandro Hassum, perceberá que, para a equipe do filme, Gramado é sinônimo de festival. Há na trama, rocambolesca e caricatural, sequência metalinguística na qual o protagonista, já empossado, conhecerá o cineminha de seu palácio presidencial. Uma funcionária com cara de burocrata avisa que serão exibidos, para o desfrute do novo mandatário, filmes nacionais. O presidente faz cara de desgosto, critica os blockbusters de Leandro Hassum, “aquele ex-gordo que perdeu a graça”, despreza os filmes de temática social e até um longa “premiado no Festival de Gramado”.

De há muito, o diretor Roberto Santucci e seus roteiristas têm se empenhado em fazer “piada” com as críticas dirigidas a suas produções assumidamente comerciais.

Na noite desta sexta-feira, 17 de agosto, o Palácio dos Festivais, em Gramado, promoverá a exibição de “O Grande Circo Místico”, novo longa-metragem de Cacá Diegues, baseado em poema de Jorge de Lima. Até dia 25, serão exibidos oito longas brasileiros e cinco hispano-americanos. Nesta categoria, o mais aguardado é “Las Herederas”, do Paraguai, que rendeu, em Berlim, o Urso de Prata pelo desempenho de sua protagonista, a veterana e poderosa Ana Brun. Outro título, o boliviano “Averno”, chega recomendado pelo Bafici, o festival de cinema independente de Buenos Aires.

Em quatro das nove noites do Festival de Gramado, três atores e um diretor de cinema receberão tributos por suas trajetórias artísticas. A láurea mais cobiçada é o belo Troféu Oscarito, que, este ano, será entregue a Edson Celulari, paulista (de Bauru) de 60 anos. O ator, que vem marcando presença frequente no cinema gaúcho – protagonizou com Soledad Villamil o recente melodrama “Teu Mundo Não Cabe nos meus Olhos” – está à frente do elenco da telenovela “O Tempo Não Para”. Mas encontrará uma folga para ir à Serra Gaúcha receber o troféu que homenageia um dos maiores atores cômicos de nosso país.

O Kikito de Cristal, destinado a personalidades do cinema latino-americano, será entregue à uruguaia (radicada na Argentina), Natalia Oreiro. Na verdade, ela é uma cantriz, pois tem vários discos gravados e já vendeu mais de 10 milhões de CDs. E, registre-se, foi um trabalho como cantora e atriz que a projetou fora das fronteiras dos países do Cone Sul: “Gilda, Não me Arrependo deste Amor”. Neste melodrama, sobre uma cantora romântico-popular argentina, cujo nome civil era Myriam Alejandra Bianchi, vulgo Gilda, ela chegou a finalista aos Prêmios Platino, atribuído por entidades ibero-americanas como a Egeda, Fipca e Academias de Cinema. E ganhou a láurea, mas só em votação popular (não do júri oficial). Outro de seus filmes, “O Médico Alemão” (sobre o nazista Mengele), dirigido por Lúcia Puenzo, também teve boa repercussão.

Em 2016, Natalia foi a mestre-de-cerimônia da entrega dos Prêmios Platino em Punta del Este, em seu Uruguai natal. Como o Brasil ficara de fora de todas as indicações do prêmio ibero-americano, montou-se plano de emergência. Nasceu, naquele ano, um prêmio para filme de relevância social e defesa dos Direitos Humanos (vencido por “Que Horas Ela Volta?”, de Anna Muylaert) e convidou-se uma cantora brasileira (Roberta Sá) para que a língua portuguesa se fizesse ouvir. E houve, ainda, um brinde: Natalia Oreiro entrou no palco cantando, em perfeito português, um standard da Bossa-Nova. Foi aplaudidíssima.

Ney Latorraca, de 74 anos, com grande folha de serviços prestados ao cinema (destaque para “Ópera do Malandro” e “A Bela Palomera”), à TV (“Vamp” e papéis cômicos que fizeram dele um ator muito conhecido) e ao teatro (protagonizou, com Marco Nanini, o megassucesso “Irma Vap”), receberá o Prêmio Cidade de Gramado.

O quarto homenageado será o cineasta carioca Carlos Saldanha, de 53 anos, muito bem-estabelecido nos EUA. Lá, ele codirigiu o blockbuster “A Era do Gelo” e firmou-se a ponto de comandar “A Era do Gelo 2” e, em especial, “ Rio” e “Rio 2”, animações ambientadas no Brasil, que venderam milhões de ingressos. Seu mais recente trabalho – sempre no campo da animação – “O Touro Ferdinando”, perdeu o Oscar para o mágico “Viva, a Vida é uma Festa”, ambientado no México. Porém, em muitos mercados (inclusive o nosso), vendeu muito, mas muito mais ingressos que seu concorrente.

A competição brasileira de longas-metragens de Gramado foi obrigada, por questões de regulamento, a eliminar a comédia black “Correndo Atrás”, de Jeferson De. O filme foi substituído por “O Avental Rosa”, de Jayme Monjardim. Seguem firmes na disputa produções lançadas em festivais internacionais (o Sundance de Robert Redford), caso do encantador “Benzinho”, de Gustavo Pizzi, e de “Ferrugem”, do baiano-paranaense Aly Muritiba. Duas cinebiografias chegam para mobilizar público e disputar os Kikitos: “Dez Minutos para Vencer”, de José Alvarenga Jr., com Daniel Oliveira interpretando o pugilista Éder Jofre, e “Simonal”, de Leonardo Domingues, com Fabrício Boliveira, ator que vive seu momento de maior projeção, recriando o polêmico astro black do sambalanço. A prata da casa, ou seja, o representante do Rio Grande do Sul, será o longa de animação “Cidade dos Piratas”, de Otto Guerra, inspirado nos pirados piratas de Laerte. Completam a competição “O Banquete”, de Daniela Thomas, já refeita do polêmico debate em torno de “Vazante”, no Festival de Brasília, ano passado, “Mormaço”, de Marina Meliande, e “A Voz do Silêncio”, de André Ristum.

Na seleção latina, além de “Las Herederas”, do vigoroso Marcelo Martinessi, e do boliviano “Averno”, de Marcos Loayasa, a enxuta competição conta com o argentino “Recreo”, de Hernan Guerschuny e Jasmin Stuart, o costarriquenho “Violeta al Fin”, de Hilda Hidalgo, e o uruguaio “Mi Mundial”, de Carlos Morelli, este claro, sobre futebol.

A quadragésima-sexta edição do Festival de Cinema de Gramado contará com imenso calendário de atividades audiovisuais. Além das mostras brasileira e hispano-americana, há competição de filmes no Gauchão (Mostra Assembleia Legislativa), de curtas-metragens nacionais, Mostra Informativa de Longas Gaúchos, exibição de filmes italianos (a Itália é o país homenageado, este ano), debates matinais (nos últimos anos, sem grandes polêmicas), o projeto gramadense Educavídeo e a segunda edição do Gramado Film Market, que mobilizará profissionais do Brasil e de países vizinhos.

A produtora Gisele Hiltl, que coordena o Gramado Film Market, destaca uma das novidades deste ano: o concurso interativo de trailers. “Além de organizar programação que acomoda desde técnicas mais básicas do audiovisual até o uso de alta tecnologia pela indústria “ – detalha – “decidimos abrir espaço para produtos de pouca visibilidade no mercado produtor, mas que desfrutam de ampla difusão e interesse entre os mais diversos públicos: trailers, videoclipes e webdocs”. Por isto, “vamos premiar os melhores nestas categorias”.

Neste momento, em que as bilheterias de cinema sofrem o impacto de novas tecnologias de difusão, em especial a concorrência brutal do streaming, o Gramado Market vai refletir sobre o assunto. Hiltl conta que “o festival receberá representantes de três importantes cadeias exibidoras – os grupos Espaço Itaú de Cinema e GNC, ambos brasileiros, e o mexicano Cinépolis – para, juntos, refletirmos sobre as salas de exibição do futuro”. Se é, vale acrescentar, que haverá futuro para as salas tal qual as conhecemos hoje.

A noite de entrega dos troféus Kikitos, sábado, 25 de agosto, será transmitida ao vivo pelo Canal Brasil, para todo país, em parceria com o portal G1, do grupo Globo. Duas opções, portanto, uma na TV por assinatura, e outra na internet. Quem quiser ver a festa no Palácio dos Festivais pagará ingressos a R$150,00. Já as sessões diárias, com direiro a dois longas, um brasileiro e um latino, custam R$50,00. Na manhã seguinte, as reprises são gratuitas.

Por Maria do Rosário Caetano