O II ROTA – Festival de Roteiro Audiovisual acontecerá na Cinemateca do MAM, no Rio de Janeiro, e será um espaço de congregação em torno de questões fundamentais que envolvem roteiro de cinema e televisão. Além disso, pretende ser palco para que estudantes de roteiro e novatos da área apresentem seus trabalhos, troquem ente si e com profissionais do mercado.

O II ROTA terá 6 Linhas de Ação:

O Seminário, que acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de setembro, compreenderá palestras, mesas de discussão, estudo de caso, entrevista e masterclasses. As inscrições estão sujeitas à compra de ingressos, estão abertas e se encerram quando acabarem os ingressos.

O Laboratório de Desenvolvimento de Argumentos de Longas-metragens tem o objetivo de promover, através de premiação, bons argumentos de estudantes e iniciantes, na categoria longa-metragem de ficção, contribuindo com seu desenvolvimento e abrindo portas para sua realização. A curadoria selecionará 10 argumentos finalistas entre os inscritos para participar do Laboratório. Todos os selecionados apresentarão um Pitching do projeto para uma banca de jurados, composta por profissionais gabaritados e aberto ao público do II ROTA, e terão direito a dois dias de aulas onde será abordada a evolução da ideia até o roteiro final, passando pela estrutura de longa-metragem, construção de personagens, diálogo, narrativa, convenções de gênero e caminhos de mercado. Por último, haverá uma sessão de perguntas e respostas e feedback sobre cada um dos argumentos. Os vencedores do pitching receberão uma premiação. As inscrições estão abertas até 23 de agosto. O Pitching acontecerá no dia 30 de setembro e as aulas acontecerão nos dias 1 e 2 de outubro.

O Encontro de Negócios, que acontecerá nos dias 29 e 30 de setembro, tem o objetivo de promover o encontro dos roteiristas com produtoras, distribuidoras e programadoras de televisão. Roteiristas inscrevem projetos audiovisuais de qualquer formato, gênero e duração e o festival faz a ponte com as empresas, marcando reuniões de 20 minutos, de acordo com o interesse das empresas nos projetos inscritos. As inscrições estão abertas até 16 de setembro.

O Concurso de Roteiros de Curtas-metragens tem o objetivo de promover, através da premiação, roteiros de curta-metragem de ficção escritos por estudantes e/ou iniciantes e, com isso, abrir portas para sua eventual realização. As inscrições já estão encerradas. A Cerimônia de Premiação acontecerá no dia 30 de setembro, dentro da programação do Seminário.

A Mostra Competitiva de Curtas-metragens, que acontecerá nos dias 28 e 29 de setembro, tem o objetivo de promover, através da premiação, roteiristas estudantes e/ou iniciantes por seus curtas-metragens de ficção e documentários, e, com isso, abrir portas para sua carreira no mercado audiovisual. Os vencedores receberão uma premiação. As inscrições também já foram encerradas. a entrada será gratuita, sujeita a lotação da sala. A Cerimônia de Premiação acontecerá no dia 30 de setembro, dentro da programação do Seminário. E também terá entrada gratuita, sujeita a lotação da sala.

A Mostra Hors Concours, que acontecerá no dia 28 de setembro, tem o objetivo de exibir curtas-metragens fora de competição em que os roteiros mereçam destaque. Este ano, tem a curadoria do Marcos Carvalho, do Cinema no Interior.

Todos os envolvidos nas curadorias, nos júris e no Seminário do II ROTA trabalham de maneira voluntária. Entre os profissionais envolvidos, estão: Lucas Paraizo, David França Mendes, Melanie Dimantas, Yoya Wursch, Jorge Durán, Gabriel Weiner, Lais Pimentel, Marcílio Moraes, Cláudia Lage, Mara Lobrão, Monica Solon, Dani Reule, Bosco Brasil, Fidelys Fraga, Juliana Reis, Marcelo Müller, Emília Silveira, entre outros.

Para participar do II ROTA é necessário se inscrever no site http://rotafestival.com.