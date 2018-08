O Festival do Rio, que ocupava o mês de outubro no calendário dos festivais, vai passar, a partir deste ano, a ser realizado em novembro, entre os dias 1 e 11.

Segundo a organização do festival, a decisão foi tomada pensando na qualidade do evento e sua melhor realização e com a certeza de oferecer à cidade um evento de nível internacional, com os grandes filmes do ano, reunindo o melhor do cinema e promovendo grandes encontros artísticos e profissionais.

As atrações do ano e a seleção da Première Brasil serão divulgadas em breve.