“Nossa Canção para Guerra”, de Juanita Onzaga

Começa nesta 5ª feira, dia 23 de agosto, a 29ª edição do Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo. Dirigido por Zita Carvalhosa e organizado pela Associação Cultural Kinoforum, o evento exibe, gratuitamente, 323 filmes de 53 países, em seis salas de cinema da capital – MIS, CineSesc, Cinemateca Brasileira, Espaço Itaú Augusta, Cinusp, CCSP, além de 17 espaços participantes do Circuito Spcine – até o dia 2 de setembro.

Com o tema “Em Busca do Tempo de Agora”, a edição destaca filmes pautados em questões do presente, no Brasil e no mundo: a comunicação digital, a representação política, a imigração e nova vida dos refugiados, o feminismo e a luta diária das mulheres por direitos iguais, a homossexualidade e a transexualidade, o empoderamento de minorias e ainda o preconceito racial. Mas também faz um resgate do passado, buscando referências que nos ajudam a compreender o momento que vivemos.

A programação é dividida em três partes: as mostras principais Internacional, Latino-Americana e Programas Brasileiros, que revelam um panorama do cinema atual; os Programas Especiais, com atrações já tradicionais do festival, como a Mostra Infanto-juvenil e o retorno da sessão de terror, além de novidades a cada edição; e as Atividades Paralelas, que incluem debates e workshops, como o Curta & Mercado e os Kinoforum Labs.

Mostras principais

A Mostra Internacional reúne 64 filmes, selecionados a partir de 2.477 inscritos na categoria. Além de curtas de nações de forte tradição audiovisual, como França, Reino Unido e Estados Unidos, há preciosidades como “Outro Dia de Sol”, de Tim Huebschle, da Namíbia, o que permite que o público faça uma viagem ao redor do mundo ao entrar em qualquer uma das suas sessões.

Os deslocamentos humanos seguem na pauta internacional. O documentário suíço “Hamama & Caluna”, de Andreas Anuuk Muggli, acompanha os dois personagens do título que, esquecidos em um campo de refugiados no norte da Itália, decidem cruzar a fronteira pelos Alpes. Mas também há obras que abordam estes imigrantes já nos locais em que se estabeleceram, como o francês “Deglet Nour”, de Sofiane Halis, sobre Ismael e seu novo trabalho: cobrir o guarda e cuidar do cachorro em uma obra.

Grandes nomes da literatura estão na mostra. Da França, “Ele Disse Amor”, dirigido por Inés Sedan, traz Charles Bukowski lendo seu poema “Love” para uma plateia animada em São Francisco. Já o norte-americano “Hiato”, de Vivian Ostrovsky, apresenta Clarice Lispector, pouco antes de sua morte, na Copacabana de 1977.

Curtas premiados nos principais festivais de cinema do mundo também integram a seleção. É o caso de “Essas Criaturas Todas”, de Charles Williams, da Austrália, que recebeu a Palma de Ouro em Cannes 2018, e “Três Centímetros”, de Lara Zeidan, do Reino Unido, vencedor do Teddy Bear em Berlim 2018.

A Mostra Latino-Americana tem 29 curtas, escolhidos entre quase 250 inscritos, que percorrem a região de ponta a ponta, do México ao interior da Argentina.

Mais uma vez, a Colômbia recebe grande espaço no programa e aponta diversidade de formatos – ficção, documentário e animação – e temáticas. Exibido nos festivais de Sundance, Veneza e Clermont-Ferrand, “Terra Molhada”, de Juan Sebastián Mesa, é um representante do país. Conta a história de Oscar, que vive com os avós em uma humilde casa de campo, que está no meio de um grande projeto hidrelétrico.

“Negra Sou”, de Laura Bermúdez, é o primeiro filme de Honduras a participar do festival. Ele retrata três mulheres e uma menina da primeira comunidade garífuna – grupo étnico formado pela miscigenação de índios caraíbas com escravos africanos – da história do país.

O argentino “As Flores”, de Renzo Cozza, eleito o melhor curta do Bafici – Festival Internacional de Cinema Independente de Buenos Aires – e com participação da conhecida atriz Inés Efron, acompanha Ana, que vive em silêncio, mas precisa pedir um favor a uma amiga. Também da Argentina, dirigido por Dana Gómez, “Eva” é uma mulher transexual que dedica a vida a ajudar crianças como assistente social em sua pequena cidade.

A espiritualidade também é tema da mostra e está presente no curta mexicano “Águas Tranquilas, Águas Profundas”, de Miguel Labastida González. Depois de tentar o suicídio, Aurora se vê presa entre o misticismo da religião e medidas psiquiátricas prescritas pela mãe.

Os Programas Brasileiros reúnem 109 curtas, de 18 Estados, selecionados em meio a 711 inscritos de todo o país, revelando um panorama diverso do audiovisual nacional e bastante calcado em nosso tempo presente e complexo.

Na Mostra Brasil, estão 53 deles e questões sociais são vistas até nos filmes mais subjetivos, como “O Órfão”, de Carolina Markowicz (São Paulo). Inspirado em fatos reais, conta a história de Jonathas, que é adotado, mas é devolvido logo depois, por ser diferente dos outros garotos. Com Clarisse Abumjara no elenco, o curta que estreou na “Quinzenda do Realizadores “ em Cannes, recebeu o Queer Palm, prêmio para filmes com temática LGBT.

Protagonizado por Lea Garcia, “Acúmulo”, de Gilson Mendes Junior (Rio de Janeiro), segue o dia-a-dia de Lete, uma senhora frágil que passa os dias recolhendo nas ruas de Nilópolis tudo o que seu marido carpinteiro poderia consertar. Também do Rio, “Adeus à Carne”, dirigido por Julia Anquier, mostra três garotas que se divertem durante o Carnaval em uma festa movida a drogas, mas um homem cruza o caminho delas e comete um erro terrível e sofrerá consequências.

Do Acre, Estado que só teve quatro representantes em toda a trajetória do festival (e que não aparece na seleção desde 2001), é “Xinã Bena”, filme de Dedê Maia, que revela as transformações sociais, políticas, econômicas e culturais vividas pelo povo Huni Kui, do rio Jordão. E de São Paulo, vêm outros dois destaques da mostra: “Uma Bala”, de Piero Sbragia, documentário que aborda o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco, que quase cinco meses depois permanece sem solução, e “Maria”, de Vinicius Campos, uma adaptação do conto homônimo de Conceição Evaristo, sobre uma empregada doméstica que reencontra o pai do seu primeiro filho.

Para o Panorama Paulista, foram escolhidos 24 curtas da capital e interior de São Paulo, em que temas como moradia e o direito de ir e vir são assuntos recorrentes.

Em “Kairo”, de Fabio Rodrigo, a atriz Vaneza Oliveira (da série “3%”, da Netflix) interpreta uma assistente social que precisa tirar um menino da escola, na periferia da cidade, para uma difícil conversa. “O Sonho de Eder”, de Sofia Amaral, documenta a vida do universitário indígena Eder, entre a falta de alternativas de subsistência e a forte influência da religião evangélica.

Dois nomes conhecidos no Brasil, mas não como curta-metragistas, estão na mostra estadual. Diretor de novelas, minisséries e longas, como “Olga” e “O Vendedor de Sonhos”, Jayme Monjardim apresenta “Diário de um Compositor em Viagem”, um registro da rotina do compositor Alexandre Guerra durante a gravação da trilha de um filme, em Budapeste e Paris. Já o artista visual Nuno Ramos dirige “Lígia”, uma edição do Jornal Nacional em que seus apresentadores e repórteres “cantam” a música de Tom Jobim.

No Cinema em Curso, estão curtas realizados em 14 escolas de audiovisual, de oito Estados brasileiros. Entre os inscritos brasileiros, os filmes de estudantes representaram 30% do total, destacando produções bastante engajadas, como “Afronte”, de Bruno Victor e Marcus Azevedo (Distrito Federal), que mistura ficção e documentário para mostrar o processo de transformação e empoderamento de um jovem negro e gay. “O Caos, as Trevas e a Mulher”, de Maria Clara Arbex (Bahia), aborda a construção da feminilidade e as imagens que foram impostas às mulheres.

Compõem ainda os Programas Brasileiros, as Oficinas de Audiovisual e as Oficinas Kinoforum, com filmes de oficinas de realização que pontuam a diversidade de novos olhares de comunidades de todo o país.

Programas especiais

Entre as mostras especiais da 29ª edição do Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo, a Cavideo: 21 anos em 21 curtas é mais que uma homenagem ao realizador e empreendedor do audiovisual Cavi Borges, é a celebração da “vitória da resistência cultural no Brasil”, em suas palavras.

Produtora que mais faz filmes no país (10 longas e 15 curtas por ano, em média) e distribuidora que mais lança filmes no cinema brasileiro (4 por ano, segundo a Ancine), é também uma das últimas locadoras que existem. Inspiração para quem faz e vive do cinema independente, o projeto está representado em curtas, como “Depois da Chuva”, dirigido pelo próprio Cavi Borges, sobre uma mulher solitária e exilada numa cidade distante, que escreve sua vida num diário. Ele também participa da tradicional sessão Do Curta ao Longa com o novo documentário “Salto no Vazio”, que tem codireção de Patricia Niedermeier.

70 Anos da Declaração dos Direitos Humanos celebra a carta transformadora da sociedade mundial, com 12 curtas brasileiros de diferentes épocas e diretores, tem 12 curtas brasileiros de diferentes épocas e diretores, que abordam temas como o direito à vida e à liberdade. Um deles é “O Dia em que Dorival Encarou a Guarda”, de José Pedro Goulart e Jorge Furtado, vencedor dos festivais de Gramado e Havana em 1986. O personagem enfrenta tudo e todos para conseguir o que quer: tomar um banho dentro de uma prisão militar.

Dois grandes representantes do cinema alemão são tema de A Juventude de Herzog e Wenders, que apresenta os primeiros curtas realizados pelos dois diretores. “Hércules” (1962) é o trabalho de estreia de Werner Herzog, que busca já a sutil transgressão do mero documentário e evoca um tema central de suas obras: o ridículo da revolta titânica. Já “Silver City Revisitada” (1968) revela uma obsessão de Wim Wenders por paisagens vistas de uma série de janelas de apartamentos em Munique.

O programa Suíça em Foco, que conta com o apoio da Swiss Films, reúne três programas com temáticas diversas. Entre eles, “Uma Outra Suíça” revela uma visão diferente da país, se afastando dos clichês normalmente relacionados a ele. “Disciplina”, de Christophe Saber, é um dos curtas deste programa. Um pai perde a paciência com a filha desobediente dentro de um supermercado e a repreende. Um cliente intervém e logo uma discussão se forma e sai do controle.

Em uma nova fase, com novo nome, Terror na Tela mostra que o cinema de gênero é, acima de tudo, uma forma de resistir. Os filmes foram selecionados a partir dos inscritos no festival, como o finlandês “Massacre”, de Ilja Rautsi, sobre uma mulher que tenta desesperadamente sobreviver a uma horda de homens de egos frágeis, que querem explicar tudo para ela.

Pelo terceiro ano na programação, Diferente como Todo Mundo traz filmes escolhidos pelo Festival International du Film sur le Handicap, da França, a respeito de pessoas com deficiência e uma seleção brasileira, que inclui “Profanação”, de Estela Lapponi, sobre cinco artistas – um surdo, dois com baixa visão, um cadeirante e um periclitante –, que se encontram para responder perguntas do que há de bom e de ruim em ser o que são.

A parceria do festival com a Quinzena dos Realizadores resulta em dois programas neste ano. O primeiro apresenta cinco destaques da última edição de Cannes, como o colombiano “Nossa Canção para Guerra”, de Juanita Onzaga, que investiga personagens da floresta para entender como espíritos e humanos se encontram para aprender a vida após o fim da guerra. O filme integra também a Mostra Latino-Americana. O segundo programa reúne curtas do projeto A Fábrica, de Dominique Welinski, que estará presente no festival.

Outra atração que já faz parte do calendário do festival é a Mostra Infanto-juvenil, que chega a sua 14ª edição. Indicados para crianças de 6 a 10 anos, os Programas Infantis são divididos em duas sessões. Na primeira, estão produções de diversos países, que apresentam diferentes realidades e assuntos importantes para a vida no nosso planeta, desde um rio poluído no Espírito Santo até a luta de um urso polar para sobreviver diante das consequências do aquecimento global. A segunda aproveita a comemoração dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos para falar dos direitos da criança. Um dos filmes infantis selecionados é “Embaixadores do Cosmos”, de Béla Klingl (Hungria), que acompanha a primeira visita de uma civilização alienígena à Terra.

Já no Programa Juvenil, para os que têm de 10 a 14 anos, estão quatro curtas brasileiros que abordam questões atuais e relevantes para essa faixa etária, como a descoberta da sexualidade, o racismo e a dificuldade da procura do primeiro emprego, como “Peripatético”, de Jéssica Queiroz. Em meio às demandas do início da vida adulta, o filme – que também está na Mostra Brasil – mostra um evento histórico em maio de 2006, em São Paulo, que muda a vida de Simone, Thiana e Michel para sempre.

A Mostra Infanto-juvenil traz ainda atividades gratuitas para crianças e jovens na Cinemateca Brasileira. No dia 25 de agosto (sábado), a Oficina de Desenho e Meio Ambiente é comandada pelo ilustrador Pedro Menezes, que propõe que os participantes façam desenhos a partir do seu livro, “Urso Alfredo e o Mistério na Neve”, em diálogo com o filme “Ghostbear”, exibido no Programa Infantil 1. No dia 26 (domingo), a Oficina de Maquiagem, com a atriz e maquiadora Fabí Sampaio, permitirá que as crianças escolham uma maquiagem e com ela, criem pequenas cenas de curtas-metragens. Monitores acompanham a maquiagem e gravação, que acontece logo após a sessão do Programa Infantil 2.

Atividades paralelas

Neste ano, o Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo tem em sua programação de atividades paralelas o Curta & Mercado – Encontro de Profissionais sobre a Comercialização de Conteúdos Audiovisuais de Curta Duração. Com rodadas de negócios entre agentes, realizadores e players que exibem e licenciam curtas-metragens, como Arte 1, Canal Brasil e Sesc TV, também aborda temas complementares, como acessibilidade comunicacional.

Outro destaque, os Kinoforum Labs são laboratórios para projetos audiovisuais. O Curta Projetos reúne profissionais atuantes no mercado, como a diretora Juliana Rojas, a produtora Debora Osborn e Camila Lamha, do Canal Curta!, além de duplas de produtores-realizadores, para criarem com uma dinâmica colaborativa novos projetos. Já Do Curta ao Longa é um convite aos realizadores com curtas em exibição no festival a desenvolverem os projetos de seus primeiros longas-metragens, amparados por profissionais experientes nessa transição, como o diretor Jeferson De e a produtora e consultora francesa Dominique Welinski.

Encontros e debates abertos ao público também estão na programação, como “A Distribuição e os Espaço do Curta-metragem”, que será promovido pela ABD-SP (Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-metragistas de São Paulo), no dia 24 de agosto, às 16h, no MIS; “Cinema da Vela: Direitos Humanos”, com os diretores dos diretores Beth Formagini e Paolo Gregori e mediação da professora Esther Hamburguer, dia 28, às 19h30, no CineSesc; e “Os desafios de realizar o primeiro longa-metragem na Europa”, com a realizadora suíça Julia Furer, dia 29, às 16h, no MIS.

A programação completa do festival está disponível no site www.kinoforum.org/curtas.