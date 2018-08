Foram prorrogadas, até 31 de agosto, as inscrições para a 26° edição do Festival Mix Brasil, maior evento de Cultura LGBTQ da América Latina e um dos maiores do mundo. O evento acontece de 15 a 25 de novembro, em São Paulo.

Para maiores informações e participar da seletiva do festival, basta acessar e inscrever-se por meio do link: https://festhome.com/f/mixbrasil-festival.