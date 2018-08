Quais consequências da perda de um filho na vida de um casal? Essa é a pergunta que move “Fica Mais Escuro Antes do Amanhecer”, novo longa do diretor Thiago Luciano, que estreia em todo o Brasil no dia 30 de agosto, com distribuição da O2 Play.

Acompanhando o ponto de vista de Iran, o marido, o espectador é convidado a mergulhar no dia a dia de um povoado atemporal, que sofre com as mudanças climáticas extremas e está fadado a presenciar o último pôr do sol antes de o mundo entrar em um período de escuridão total.

Recheado de metáforas, mistério e personagens instigantes, Thiago Luciano construiu o filme com um roteiro antiestrutural e se apropria de linguagem poética para contar a história. Perda e luto são os temas principais do longa.

Além de diretor e roteirista, Thiago interpreta o personagem principal, Iran. O elenco traz também Lucy Ramos como Lara, a esposa de Iran que sofre de uma depressão profunda após a morte do filho do casal, e Caco Ciocler no papel de Luciano, o chefe de Iran na fábrica de gelo.

As filmagens aconteceram em cidades do interior de São Paulo, como Monte Mor, Louveira, Cordeirópolis e na Patagônia.

O longa foi exibido na 40ª Mostra Internacional de Cinema de Sao Paulo, no Fest Aruanda do Audiovisual Brasileiro e no Sydney Word film Festival. Tem produção da Zero Grau Filmes e coprodução do Canal Brasil.