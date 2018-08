O novo longa de Daniela Thomas, “O Banquete”, retirou-se da disputa do Festival de Gramado. Em virtude da morte do editor do filme, anunciada hoje (21/08), e com o objetivo de respeitar este momento de luto da família, a diretora decidiu retirar o filme da competição. A produtora Cisma e a distribuidora Imovision acataram o pedido da diretora da suspensão da exibição.

O roteiro de “O Banquete” inspira-se em eventos recentes da história do país. Entre eles, uma carta aberta como a publicada por Otávio Frias Filho, nos anos 90, dirigida ao então presidente do Brasil.