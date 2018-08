A mostra de cinema “Um Lugar ao Sol” promove a oficina “Por um lugar da subjetividade da imagem na cidade”. A atividade compõe a programação que reúne a exibição de 23 filmes (15 longas e 8 curtas), além de debates, mesa-redonda e uma sessão com LSE (legenda para surdos e ensurdecidos).

A oficina será ministrada por Paula Nogueira Ramos, graduada em Midialogia pela UNICAMP e mestre em História da Arte Contemporânea e Cultura Visual pela Universidad Complutense de Madrid (UCM), além de ser educadora no Programa Educativo da Fundação Bienal de São Paulo e de atuar também como documentarista, montadora e fotógrafa. As aulas ocorrem nos dias 14, 15 e 16 de agosto, sempre das 16h às 19h, na Sala de Debates Caio Graco, no Centro Cultural de São Paulo (Rua Vergueiro, 1.000, Paraíso).

Bem como as demais atividades da mostra, a oficina é totalmente gratuita e conta com a emissão de certificado. Os interessados devem se inscrever até 13 de agosto, através do e-mail buenaondaproducoes@gmail.com.

Todo evento é realizado com apoio do ProAC, parceria do Centro Cultural São Paulo e da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e produção da Buena Onda. A programação completa pode ser consultada no site www.cinemaecidade.com.br.