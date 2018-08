"Riocorrente", de Paulo Sacramento

São Paulo cortada por um rio Tietê que pega fogo. Um Rio de Janeiro de terrenos baldios e matagais, sem praias. Paisagens urbanas como estas, estranhas para nosso imaginário, estarão na mostra “Um lugar ao sol”, que será realizada de 7 a 12 de agosto, no Centro Cultural São Paulo.

A programação, gratuita, reunirá 23 filmes (15 longas e 8 curtas) e também contará com debates, uma mesa-redonda, uma sessão com LSE (legenda para surdos e ensurdecidos) e uma oficina. Entre os destaques estão Era o Hotel Cambridge (Eliane Caffé, 2016), Mate-me por Favor (Anita Rocha da Silveira, 2015), Riocorrente (Paulo Sacramento, 2013) e produções de Adirley Queirós e de Kleber Mendonça Filho. “Um lugar ao sol” busca reunir esses e outros filmes brasileiros recentes que tomam o espaço urbano como elemento privilegiado de suas inquietações.

O evento é realizado com apoio do ProAC, parceria do Centro Cultural São Paulo e da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e produção da Buena Onda. A programação completa pode ser consultada no site www.cinemaecidade.com.br.

Mostra Um lugar ao sol

Data: 7 a 12 de agosto

Local: Centro Cultural São Paulo – Rua Vergueiro, 1.000, Paraíso, São Paulo/SP

Ingressos: a bilheteria abre às 14h para retirada de ingressos das sessões do dia