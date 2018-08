"O Golem", de Paul Wegener e Carl Boese (1920)

O medo e o fascínio que os monstros exercem sobre nós, potencializados na tela grande do cinema, em filmes inscríveis, é o que levou o curador Breno Lira Gomes, um super fã do gênero, a criar a mostra Monstros no Cinema, que o CCBB Rio de Janeiro apresenta de 15 de agosto a 10 de setembro. A mostra segue depois, de 5 de setembro a 1º de outubro para São Paulo. Serão exibidos 39 filmes, em 59 sessões, realizados dois debates, uma masterclass, uma oficina de caracterização e maquiagem. Uma seleção que vai desde os primeiros clássicos até os mais recentes sucessos de bilheteria, com seus impressionantes efeitos especiais. Os filmes tem classificação etária de livre até 18 anos, com entrada franca.

Monstros no Cinema faz um panorama desde o começo na Alemanha, com O Golem, como Ele Veio ao Mundo (de Paul Wegener e Carl Boese, 1920); passa pelos monstros clássicos dos estúdios Universal – Drácula (de Tod Browning, 1931), Frankenstein (de James Whale, 1931), A Múmia (de Karl Freund, 1932) –, que ganharam novas versões por cineastas como Terence Fisher (Drácula – O Vampiro da Noite, 1958), Francis Ford Coppola (Drácula de Bram Stocker,1992) e Frankenweenie (de Tim Burton, 2012); pelos filmes que nos assustaram com a Guerra Fria e a ameaça nuclear (Godzilla, de Ishirô Honda, 1954); e os seres de outros planetas (Alien, o 8º Passageiro, de Ridley Scott,1979) e frutos dos nossos pesadelos (A Hora do Pesadelo, de Wes Craven,1986) ou de experiências mal-sucedidas (A Mosca, de David Cronenberg, 1986). Além de homenagens à este subgênero em obras como Deuses & Monstros (de Bill Condon, 1998) e O Jovem Frankenstein (de Mel Brooks, 1974). A produção nacional estará representada pelo clássico À Meia Noite Levarei sua Alma (1964), do mestre José Mojica Marins, e Mar Negro (2014), de Rodrigo Aragão, que revolucionou o gênero do horror brasileiro. As crianças, quase sempre vítimas dessas criaturas soturnas, poderão conferir as animações Monstros S.A.(de Pete Docter, 2001) e A Festa do Monstro Maluco (de Jules Bass,1967), que serão exibidas com cópias dubladas em português.

Durante a mostra, serão realizadas três sessões inclusivas: Gremlins (de Joe Dante, 1984), terá audiodescrição na sessão de 23 de agosto, às 14h30; o ganhador de diversos prêmios Oscar A Forma da Água (de Guillermo del Toro, 2017) será exibido com legendas descritivas no dia 31 de agosto, às 14h30; e a projeção de Drácula de Bram Stocker (de Francis Ford Coppola, 1992), no dia 10 de setembro, às 16h, será com interpretação de LIBRAS. O debate do dia 3 de setembro contará com a presença de intérpretes de LIBRAS.

Nos dias 24 e 25 de agosto (sexta e sábado), das 14h às 19h, será oferecida a Oficina de Caracterização e Maquiagem, com os especialistas Guilherme Najar e Elói Mattar. Serão ensinados conhecimentos básicos de caracterização e maquiagem de efeitos especiais baseados em filmes de monstros. Os exercícios poderão ser assistidos pelo público. Os interessados devem fazer a inscrição a partir de 20 de agosto, pelo e-mail monstrosnocinema@gmail.com (enviar RG e telefone de contato). A classificação indicativa é de 14 anos, a seleção será feita por ordem de chegada das inscrições e as vagas são limitadas (10 lugares).

No sábado, 1º de setembro, das 10h às 14h, será realizada a masterclass “Da natureza dos monstros: o fascínio do gênero horror no cinema”, com Rita Ribeiro, Mestre em Comunicação Social, Doutora em Geografia, professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade do Estado de Minas Gerais. A masterclass abordará o surgimento do gênero horror na literatura e sua evolução no cinema, apresentará os principais monstros que povoam o imaginário nas telas e discutirá o fenômeno do horror em suas principais vertentes na atualidade. A entrada será franca, com distribuição de senhas a partir das 9h. A classificação indicativa é de 18 anos.

A mostra ainda promove dois debates, mediados pelo curador Breno Lira Gomes: Cinema & Monstros: Uma história de amor, na abertura da mostra (15 de agosto, às 19h), com a crítica de cinema Ana Rodrigues, o curador Breno Lira Gomes, e o crítico Mario Abbade, idealizador e curador do Festival Internacional de Cinema Fantástico do Rio de Janeiro; e De onde nascem os monstros?, com o crítico Francisco Russo e Breno Lira Gomes, na segunda-feira, 3 de setembro, às 19h15. As senhas para os debates serão distribuídas 1h antes do início.

A programação completa da mostra pode ser conferida no link www.bb.com.br/cultura.

Monstros no Cinema

Data: 15 de agosto a 10 de setembro (CCBB RJ) e 5 de setembro a 1º de outubro (CCBB SP)

Locais: CCBB RJ – Cinemas 1 e 2 – Rua Primeiro de Março 66, Centro – (21) 3808-2020 – Salas de Cinema 1 (98 lugares) e 2 (50 lugares) – Entrada franca (as senhas são distribuídas 1h antes do início de cada sessão) / CCBB SP – Rua Álvares Penteado, 112 – Centro – (11) 3113-3651