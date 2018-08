"La Parka", curta-metragem de Gabriel Serra

A Caixa Cultural Rio de Janeiro recebe, de 14 a 26 de agosto, a mostra Cinema Centroamérica, que apresenta um panorama da produção recente dos países da América Central Continental. Serão exibidos 20 filmes, quase todos inéditos, selecionados pela curadora brasileira-hondurenha Laura Bermúdez, entre curtas, médias e longas-metragens de ficção e documentário. São produções de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá.

Temos pouco contato com a cultura e, especialmente, com o cinema dos países da América Central. Produzir filmes naquela parte do continente é um desafio para cineastas e produtores, pois poucos países contam com escolas de cinema e financiamento governamental. Mas, apesar de todas as dificuldades, o audiovisual centroamericano vive um ótimo momento, com destaque para os documentários. Nos últimos anos, houve um crescimento no número e na qualidade das produções. O resultado pode ser visto na participação em importantes festivais internacionais como Berlim, Rotterdam, Havana e Visions Du Reel.

Entre os destaques da mostra, estão os documentários La Parka (2013), curta-metragem de Gabriel Serra, primeiro filme indicado pela Nicarágua a concorrer ao Oscar; o premiado curta Berta Vive (2016), de Katia Lara, sobre a vida de Berta Cáceres, indígena que se tornou, após seu assassinato, um ícone da luta e da resistência em Honduras; A Felicidade do Som (2016), de Ana Andara, vencedor do DOCTV Panamá e que estreou no Festival Internacional de Documentário de Amsterdã (IDFA), na Holanda, apresentando uma viagem através de nossos sentidos com incríveis personagens que mostram um outro lado do Panamá; e Os Ofendidos (2016), Menção Especial do Júri Latitude DocsBarcelona e principal obra de Marcela Zamora, que explora a relação entre memória e a busca pela verdade sobre a guerra e a tortura em El Salvador. E, ainda, os longas-metragens de ficção Distancia (2012), premiado filme de estreia de Sergio Ramírez, que conta a história verdadeira do reencontro de um pai com uma filha que foi capturada pelo exército 20 anos depois da guerra civil na Guatemala; e o também premiado Medea (2017), de Alexandra Latishev, um dos filmes mais recentes da Costa Rica, que nos convida a refletir sobre a relação das mulheres com seus corpos.

A mostra promoverá, também, no dia 18 de agosto, às 14h, a masterclass Um olhar para o cinema da América Central, sobre a produção cinematográfica e os principais festivais na América Central com a cineasta (diretora do filme Negra Soy) e curadora da mostra Laura Bermúdez. A masterclass tem entrada franca, com senhas distribuídas a partir das 13h.

E no dia 21 de agosto, às 16h30, haverá uma sessão especial dos filmes La Parka (2013) e La Felicidade del Sonido (2016), seguida do debate A Imagem Centro-americana do Século XXI, com a Prof. Maria Celina Ibazeta, da PUC Rio, e a curadora Laura Bermúdez, com mediação de Célia Freitas, montadora e idealizadora da mostra, com entrada franca.

Outras informações sobre a mostra podem ser acessadas no endereço www.facebook.com/pg/khoraproducao.

Mostra Cinema Centroamérica

Data: 14 a 26 de agosto

Local: Caixa Cultural Rio de Janeiro – Cinema 1 (Endereço: Av. Almirante Barroso, 25, Centro – Metrô e VLT: Estação Carioca – (21) 3980-3815

Ingressos: R$ 6,00 (inteira) e R$ 3,00 (meia). Além dos casos previstos em lei, clientes Caixa pagam meia.

Bilheteria:terça-feira a domingo, das 13h às 20h

Capacidade: 78 lugares (mais 3 para cadeirantes)

Acesso para pessoas com deficiência