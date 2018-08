Cineastas, diretores, produtores e interessados em cinema têm um encontro marcado com grandes players do mercado nacional e internacional no 51º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. O Ambiente de Mercado chega a sua segunda edição com programa enriquecido para aproximar fluxos de negócios e criatividade, reunindo no planalto central a produção audiovisual que vem desenvolvendo em todas as regiões do país.

Novidade desta edição do Ambiente de Mercado, os participantes poderão pleitear uma vaga nas rodadas de negócios através do site do festival, www.festivaldebrasilia.com.br. As inscrições encerram no dia 26 de agosto, próximo domingo. Ao todo, dez projetos serão selecionados para serem apresentados individualmente a 16 players: Box Brazil, Canal Brasil, Canal Curta!, CineBrasilTV, Discovery, Downtown Filmes, Encripta, Fox, Livres Filmes, Looke, NBC Universal, Netflix, Olhar de Cinema, TV Escola, Viacom e Vitrine Filmes.

As inscrições para os pitchings também acabam dia 26. A programação de discursos abertos seguidos de premiação oferece espaço para seis documentários e seis ficções, além das clínicas, nas quais três projetos serão selecionados para uma mentoria exclusiva sobre cada um dos temas a seguir: internacionalização de projetos, planejamento e modelagem de produção e utilização do Fundo Setorial do Audiovisual.

Neste ano, todas as atividades do Ambiente de Mercado acontecem no Espaço Cultural Renato Russo e, já na abertura, a Secretaria de Cultura do Distrito Federal e de Belo Horizonte apresentam o andamento das novas film commissions em implantação no Brasil. Em seguida, as film commissions da Cidade do México (México) e Bogotá (Colômbia) expõem desafios e conquistas na implementação destas políticas para o audiovisual de seus países, no segundo painel do evento.

O Ambiente de Mercado oferece também atividades voltadas à profissionais das áreas criativa e executiva do audiovisual: serão três dias de painéis, masterclasses, oficinas, conversas com players e laboratório, além das três novidades: as já mencionadas rodadas de negócios, a Sessão Ambiente de Mercado (que projetará séries ainda inéditas) e o Espaço de desenvolvimento local (um fórum de discussão sobre políticas locais em temas como formação audiovisual).

Entre as programações de destaque do Ambiente de Mercado, estão as Conversas com Players, que buscam aproximar os realizadores do DF dos canais de TV, produtoras e distribuidoras do Brasil e do mundo. Cada convidado fará uma breve apresentação sobre linhas editoriais, conteúdos desejados por estas empresas, além das estratégias de mercado de cada um. Cada player conta com 20 minutos de apresentação e outros 20 para responder às questões da plateia. Entre os agentes já confirmados, estão representantes do Canal Brasil, Canal Curta!, CineBrasilTV, Downtown Filmes, Discovery, Encripta, Fox, Looke, NBC Universal, TV Escola e Vitrine Filmes.

Outros destaques são a oficina “11 Questões Fundamentais: um guia para um roteiro melhor”, com o roteirista norte-americano Aaron Mendelsohn; e a oficina sobre film commissions com a ex-coordenadora da São Paulo Film Commission, Tammy Weiss; além do encontro com premiado diretor de fotografia Affonso Beato, profissional com enorme projeção internacional e professor de fotografia em Los Angeles, colaborador de Pedro Almodóvar e Stephen Frears.

Festival de Brasília do Cinema Brasileiro – 51ª edição

Ambiente de Mercado

Data: 19 a 21 de setembro

Local: Espaço Cultural Renato Russo

Passaporte: R$ 120 (profissionais) e R$ 60 (estudantes)