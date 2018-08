© Vantoen Pereira JR

O cineasta Jeferson De, diretor do premiado “Bróder” (2010), acaba de rodar no Rio de Janeiro seu novo longa: “M8 – Quando a Morte Socorre a Vida”. A produção é baseada no livro homônimo de Salomão Polack e conta a história de Maurício (Juan Paiva), um calouro da prestigiada Universidade Federal de Medicina. Em sua primeira aula de anatomia, ele é apresentado a M8 (Raphael Logam), corpo que servirá para estudo dele e dos amigos durante o primeiro semestre. Em uma jornada permeada de mistério e realidade, ele enfrenta suas próprias angústias para desvendar a identidade desse rosto desconhecido.

Com os amigos Suzana (Giulia Gayoso), Domingos (Bruno Peixoto) e Gustavo (Fábio Beltrão), Maurício forma uma turma que vive as dificuldades e as descobertas do primeiro ano da vida universitária. Dia após dia, eles são confrontados com a aspereza do mundo adulto e têm que fazer escolhas nem sempre fáceis. O filme estreia em 2019, é produzido pela Migdal Filmes e distribuído pela Paris Filmes/Downtown Filmes.

Equipe e elenco rodaram por cinco semanas, em locações que percorreram alguns dos principais bairros do Rio de Janeiro, da Zona Sul até a Zona Oeste, passando pelo Centro da cidade. A atriz Mariana Nunes (“Carcereiros”, “Liberdade, Liberdade” e “Zama”, entre outros) interpreta Cida, mãe de Maurício. Ela criou o filho sozinha e tem muito orgulho da conquista de Maurício. Nem por isso deixará de ser dura com ele quando for preciso.

O elenco conta ainda com Zezé Motta (Ilza), Ailton Graça (Sá), Alan Rocha (Sinvaldo), Rocco Pitanga (policial), Dhu Moraes (Mãe de Santo), Léa Garcia (Dona Angela) e Lázaro Ramos, que faz uma participação especial. “M-8 — Quando a Morte Socorre a Vida” conta também com Henri Pagnoncelli (Prof. Djalma) e Malu Valle (Carlota) no elenco.

Além da direção, Jeferson De também assina o roteiro do longa, ao lado de Felipe Sholl. A produção é de Iafa Britz e Carolina Castro, com produção executiva de Romulo Marinho Jr.