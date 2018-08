O docudrama “Querido Embaixador”, que entra em cartaz dia 2 de agosto, em 20 salas de 19 cidades do país pelo Projeta às 7, parceria da Cinemark e Elo Company, destaca a vida e a ação humanitária do diplomata Luiz Martins de Souza Dantas, embaixador brasileiro na França durante os anos 1940. Interpretado por Norival Rizzo, Souza Dantas, que muitos identificam como o “Schindler Brasileiro”, foi responsável por conceder vistos de entrada ao Brasil para judeus que fugiam da Segunda Guerra Mundial na Europa.

Dirigido por Luiz Fernando Goulart, o filme traz cenas do cotidiano do embaixador e as difíceis decisões que o cercavam. Além disso, a obra também mostra depoimentos de pessoas – ou descendentes – ajudados por Souza Dantas a fugir para o Brasil da dominação nazista na França.

Com imagens históricas, o docudrama tem entre os participantes, o publicitário Armando Strozenberg e o ex-embaixador do Brasil na França, Marcos Azambuja. Para dar vida as pessoas que cercavam o diplomata, estão no elenco os atores Antonio Fragoso, Miriam Mehler e Felipe Rocha.

Como reconhecimento aos mais de mil vistos diplomáticos irregulares emitidos por Souza Dantas, o Governo de Israel concedeu-lhe sua mais alta condecoração, nomeando-o um “Justo entre as Nações”.

“Querido Embaixador” tem coprodução da Toscana Audiovisual, Globo Filmes, GloboNews e Canal Brasil. A distribuição é da Elo Company.