Pelé, Didi, Leônidas, Ronaldinho Gaúcho… a lista de craques brasileiros é vasta. Mas será que foi fácil alcançar o reconhecimento e prestígio no futebol? O Negro no Futebol Brasileiro, coprodução da HBO Latin America com a Filmes do Equador, aborda as dificuldades e superações de jogadores negros para conquistar seu lugar no esporte. Dirigida por Gustavo Acioli, a série documental, em quatro episódios, estreia em 30 de agosto, às 21h, no canal HBO.

As histórias do futebol e do Brasil se misturam na produção, baseada no livro “O Negro no Futebol Brasileiro”, de Mário Filho. Cláudio Adão, Júnior, Romário e Adriano estão entre os atletas entrevistados para a série, que também traz depoimentos de personalidades como Gilberto Gil e Haroldo Costa. Além de abordar temas como o racismo, ainda hoje encontrado nos estádios do mundo, O Negro no Futebol Brasileiro apresenta um grande mosaico sobre o esporte no País e no exterior.