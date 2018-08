O Recifest – Festival de Cinema de Diversidade Sexual e de Gênero será realizado entre os dias 20 e 24 de novembro, em Recife, no tradicional Cinema São Luiz, e vai ganhar programação posterior, de 25 a 30, na cidade de Nazaré da Mata, distante 65 km da capital pernambucana.

Para os realizadores de todo o país, o prazo de inscrição dos filmes produzidos em formato de curta-metragem só vai até o próximo dia 25 de agosto. Podem participar do processo de seleção, as obras lançadas a partir de 2016. A inscrição é gratuita e deve ser realizada, exclusivamente, através do formulário disponibilizado no site do festival, www.recifest.com.

O resultado da seleção dos filmes que serão exibidos durante a VI edição do Recifest, que tem patrocínio do Funcultura PE (o fundo de incentivo à cultura do Governo de Pernambuco), será anunciado até o dia 5 de outubro.

Os filmes inscritos irão concorrer numa das seguintes categorias: Produção Pernambucana, para filmes realizados dentro do Estado, com empresa produtora e diretores locais, e Produção Nacional, para filmes realizados em todo o território brasileiro, incluindo Pernambuco. Uma comissão formada por especialistas no universo cinematográfico e com foco no cinema LGBTQ, coordenado pelo diretor André Antônio, irá selecionar os filmes a serem exibidos.

Durante a realização do festival no Recife, os curtas participantes concorrerão aos troféus Rutílio de Oliveira e premiações em dinheiro no valor de R$ 1.500 para os vencedores. O festival ainda contempla outros prêmios, como o Mistika, com mais R$ 9.000 em serviços para diretores e produtores; e o Looke, que escolherá três filmes que participarão da plataforma de streaming por dois anos, de forma remunerada.

O público do Recifest também poderá votar para escolher suas obras favoritas através de um formulário que será entregue nos dias de exibição dos filmes. Os vencedores de cada uma das categorias na votação popular também receberão troféus e prêmio em dinheiro (R$ 1.500).