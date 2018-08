Foram prorrogadas, até 16/08, as inscrições do Sampa Criativa, programa focado na formação empreendedora de jovens talentos do audiovisual e da economia criativa. A ação é uma parceria da Spcine com a Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo.

Podem participar jovens de 16 a 29 anos de idade e que tenham experiência comprovada no setor. É válida a presença em oficinas, workshops e palestras, assim como formação em cursos técnicos, de graduação, pós-graduação, entre outras categorias acadêmicas.

O processo seletivo selecionará para o primeiro módulo 200 pessoas por meio de sorteio público, que levará em conta reserva de vagas para candidatos residentes em distritos com maior vulnerabilidade social e equidade de gênero, com homens e mulheres (cis e transgêneros) ocupando o mesmo número de vagas.

O programa é composto por três módulos. No primeiro, intitulado geral, os jovens – 200 ao todo – participam de um processo de formação teórica com foco em empreendedorismo no audiovisual e em gestão de projetos culturais. As oficinas têm duração de 40 horas e acontecem no Senac Lapa Scipião (Rua Scipião, 67, Vila Romana), entre 1º de outubro a 12 de novembro. O corpo docente será composto por professores da instituição e especialistas da área criativa.

Na segunda etapa, a ser realizada​ depois do módulo geral, os 200 participantes se dividem em oito grupos de 25 alunos de acordo com os eixos temáticos do programa: jogos digitais/games, desenvolvimento de aplicativos, animação, conteúdos interativos, produção para canais de internet, videomusical, jornalismo investigativo e realidade virtual. As turmas terão 80 horas de aulas sobre os temas com profissionais de empresas do setor, previamente selecionadas pelo programa.

Por fim, será realizado o módulo prático, momento em que os jovens têm a chance de participar de experiências práticas por pelo menos três meses em uma das empresas parceiras do Sampa Criativa. O processo seletivo será de responsabilidade da própria empresa e da instituição pedagógica contratada pelo programa. Serão ofertadas, aproximadamente, 30 vagas remuneradas, divididas em grupos de quatro jovens por empresa. Além disso, os jovens poderão se candidatar para mentorias de desenvolvimento de seus próprios projetos culturais e/ou empreendimentos criativos.