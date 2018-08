O longa”Unicórnio”, escrito e dirigido por Eduardo Nunes (Sudoeste) foi exibido no Festival de Berlim de 2018 na Mostra Generation, que é dedicada a títulos com temas ligados aos jovens, e teve sua estreia mundial na Première Brasil no Festival do Rio do ano passado. O filme teve, também, exibição gratuita na 16ª Festa Literária Internacional de Paraty.

“Unicórnio” é uma produção da 3 Tabela Filmes em coprodução com o Canal Brasil. Com estreia marcada para 16 de agosto, o longa terá distribuição da Vitrine Filmes, integrando o projeto Sessão Vitrine Petrobras. O elenco conta com Patrícia Pillar, Barbara Luz, Zécarlos Machado e Lee Taylor.

Na história, Maria, vivida por Barbara Luz, aguarda com a mãe, interpretada por Patrícia, a volta de seu pai (Zécarlos Machado). A relação das duas muda com a chegada de um outro homem (Lee Taylor) à rústica casa de campo em que moram.

“Unicórnio” é adaptado da obra da escritora brasileira Hilda Hilst e foi rodado em dezembro de 2016, na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro. A equipe técnica foi a mesma do filme anterior de Nunes, “Sudoeste”, que recebeu 23 prêmios internacionais e foi exibido em mais de 30 países. A fotografia do filme é de Mauro Pinheiro Jr., ABC, e a direção de arte de André Weller. Zé Nogueira é responsável pela trilha sonora.

Os filmes que fazem parte do projeto Sessão Vitrine Petrobras têm pelo menos uma sessão diária com horário fixo, nos mesmos cinemas de mais de 20 cidades. Os filmes ficam em cartaz por no mínimo duas semanas em cada cidade e os ingressos tem valor reduzido, custando no máximo R$12.