Vinte e dois longas-metragens nacionais inscreveram-se para concorrer a uma vaga entre os cinco indicados ao prêmio de Melhor Filme em Língua Estrangeira do Oscar 2019. O representante brasileiro será escolhido pela Comissão Especial de Seleção, formada por membros indicados pela Academia Brasileira de Cinema. A cerimônia de premiação será realizada dia 24 de fevereiro, em Los Angeles (EUA).

As produções que participam da seleção são Ex-Pajé, de Luiz Bolognesi; Dedo na Ferida, de Silvio Tendler; Ferrugem, de Aly Muritiba; Antes que Eu me Esqueça, de Tiago Arakilian; Yonlu, de Hique Montanari; O Caso do Homem Errado, de Camila Lopes de Moraes; Encantados, de Tizuka Yamasaki; Aos teus Olhos, de Carolina Jabor; Paraíso Perdido, de Monique Gardenberg; Como é Cruel Viver Assim, de Julia Rezende; Não Devore meu Coração, de Felipe Bragança; Talvez uma História de Amor, de Rodrigo Spada Bernardo; Canastra Suja, de Caio Sóh; Entre Irmãs, de Breno Silveira; O Grande Circo Místico, de Cacá Diegues; Benzinho, de Gustavo Pizzi; Além do Homem, de Willy Biondani; Unicórnio, de Eduardo Nunes; O Desmonte do Monte, de Sinai Mello e Silva Sganzerla; O Animal Cordial, de Gabriela Amaral Almeida; Alguma Coisa Assim, de Mariana Bastos e Esmir Filho; e As Boas Maneiras, de Juliana Rojas e Marco Dutra.