© Rodrigo Marroni

Yonlu é um filme baseado na história real de um garoto de 16 anos, que participava de um fórum de potenciais suicidas. O filme usa as linguagens da animação, do musical e do videoclipe para representar a trajetória de um menino muito criativo nos caminhos da internet, que pareciam tão brilhantes e acolhedores, mas que também escondiam esquinas sombrias e perigosas.

Com roteiro e direção de Hique Montanari, Yonlu participou da 41ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, onde foi agraciado com o prêmio ABRACINE de Melhor Diretor, fez ainda parte da Seleção Oficial da Mostra Geração no 19º Festival do Rio e foi indicado a Melhor Ator Principal (Thalles Cabral) em Filme Estrangeiro e Melhor Diretor de Longa-metragem Estrangeiro, no Festival Internacional de Cinema de Madrid 2018.

O filme estreia nos cinemas no dia 30 de agosto.