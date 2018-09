Lucy Barreto, Presidente da Comissão Especial de Seleção, anunciou, hoje, 11 de setembro, que “O Grande Circo Místico”, longa-metragem de Cacá Diegues e distribuído pela H2O Filmes, é o escolhido para concorrer a uma vaga entre os cinco indicados ao prêmio de Melhor Filme em Língua Estrangeira do Oscar 2019. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (The Academy) vai anunciar a lista com todos os indicados em 22 de janeiro e a cerimônia de premiação será realizada no dia 24 de fevereiro, em Los Angeles (EUA).

O comunicado aconteceu após uma reunião da Comissão Especial de Seleção, formada por membros indicados pela Academia Brasileira de Cinema: Lucy Barreto (presidente), Bárbara Paz, Flavio Ramos Tambellini, Jeferson De, Hsu Chien Hsin, Katia Adler e Claudia Da Natividade (efetivos). Estavam presentes também Frederico Maia Mascarenhas, Secretário do Audiovisual, e Jorge Peregrino, Presidente da Academia Brasileira de Cinema.

O filme de Cacá Diegues conta a história de cinco gerações de uma mesma família proprietária do circo. Da inauguração do Grande Circo Místico, em 1910, até os dias de hoje, o público vai acompanhar, com a ajuda de Celavi, mestre de cerimônias que nunca envelhece, as aventuras e amores da família Kieps, do seu auge a sua decadência, até o surpreendente final. Um filme que mescla realidade com fantasia, em um universo místico.