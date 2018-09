Com direção de Hilton Lacerda e Hélder Aragão, o DJ Dolores, produção de Malu Campos e produção executiva de João Vieira Jr., “Lama dos Dias”, série de ficção que estreia no Canal Brasil, no dia 23 de setembro, é ambientada no Recife do início da década de 1990 – momento anterior ao surgimento do manguebeat na capital pernambucana. Os sete episódios, que irão ao ar sempre aos domingos, às 21h30, resgatam, de forma livre e sem fundo documental, o nascimento desse movimento – que tem em Chico Science, Jorge Du Peixe e o próprio DJ Dolores os principais representantes – e mostram como ele foi capaz de mudar a história da cidade, e transformá-la em uma urbe pulsante, com uma cena cultural intensa.

A atração mostra os detalhes desse período a partir de dois núcleos principais: a trajetória da banda Psicopasso, um conjunto cuja sonoridade mescla a agressividade do rock com a batida do maracatu; e de um grupo de amigos de uma universidade, insatisfeitos com o sistema e frequentadores da cena musical local. O elenco, formado principalmente por atores amadores, conta com a participação especial de Maeve Jinkings e Julio Machado, e da atriz Louise França, filha de Chico Science.

O primeiro episódio da série já está disponível no Canal Brasil Play, com sinal aberto para não assinantes e também no YouTube do canal. No dia da estreia na TV, o episódio será exibido simultaneamente no Facebook e no Twitter do Canal Brasil e, logo após, o canal disponibiliza os outros seis episódios no Canal Brasil Play, sendo que os três primeiros abertos para não assinantes e a temporada completa para assinantes. Além disso, o Canal Brasil publicará, no YouTube e em suas redes sociais, semanalmente, seis vídeos curtos, em formato documental, que contextualizam historicamente a série, situando os assinantes em diversos temas que permeiam aquele momento.