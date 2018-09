O canal Curta! estreia a série exclusiva “República da Poesia”, produção que traça um panorama da diversidade da literatura poética brasileira a partir da trajetória de seis autores de diferentes épocas, como Antonio Cícero, empossado em março último na cadeira 27 da Academia Brasileira de Letras (ABL); Solano Trindade, que tem sua poesia marcada na voz de Ney Matogrosso, na música “Tem Gente com Fome”; e Pagu, um dos maiores nomes do modernismo brasileiro. Os outros nomes retratados são Ferreira Gullar, Murilo Mendes e Ana Cristina Cesar.

O poeta mineiro Murilo Mendes, expoente da chamada segunda geração modernista e participante do movimento antropofágico é tema do primeiro episódio, que vai ao ar na faixa Quinta do Pensamento, no dia 13 de setembro, às 20h. Cada episódio de “República da Poesia” teve um diretor diferente, que buscou refletir na narrativa e estética do programa o estilo literário dos personagens retratados. A produção é da Pacto Audiovisual com exclusividade para o Curta!, através de financiamento do Fundo Setorial do Audiovisual da ANCINE.