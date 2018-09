"Fonte Nova", de Matheus Vianna

O CINEFoot, único festival de cinema de futebol do Brasil e pioneiro na América Latina, anunciou a lista de convocados para as mostras competitivas internacionais da sua nona edição, no Rio de Janeiro e em São Paulo, e para a “Mostra Especial Geraldinos & Arquibaldos”.

Os filmes das mostras internacionais competitivas, nas categorias de curta e longa-metragem, concorrem à Taça Cinefoot de Melhor Filme através do voto popular.

A “Mostra Especial Geraldinos & Arquibaldos” é um segmento não competitivo do CINEFoot, que acontece no CCBB-Rio de Janeiro.

A mostra já se tornou uma tradição por abrir uma janela extra de exibição no festival com foco em filmes que abordam a paixão dos torcedores, direitos humanos, questões de gênero, raça, memória, identidade, bem como as faces humanas, democráticas e libertárias do futebol.

O CINEFoot será realizado de 20 a 25 de setembro, no Rio de Janeiro, e de 29 de setembro a 3 de outubro, em São Paulo, com entrada franca em todas as sessões.

Em breve, serão divulgadas as datas e os filmes selecionados para o CINEFoot-BH.

Confira os filmes selecionados:

RIO DE JANEIRO / MOSTRA COMPETITIVA DE LONGA-METRAGEM

1) SANGUE DE CAMPEÕES (Dir. Sebastián Bednarik, Guzmán García, Uruguai/Brasil)

2) FUTEBOL PARA MELHOR OU PARA PIOR (Dir. Inger Molin, Suécia)

3) BOBBY ROBSON: MAIS QUE UM TREINADOR (Dir. Gabriel Clarke, Torquil Jone, Inglaterra)

4) AS COPAS POR UM CLIQUE (Dir. Douglas Lima e Jefferson Rodrigues, Brasil-RJ)

5) MÁRIO (Dir. Marcel Gisler, Suíça)

6) O OUTRO LADO DA BOLA (Dir. Diego Crespo, Argentina)

7) TRIUNFO (Dir. Kreshnik Jonuzi, Luftar Von Rama, Charlie Askew, Estados Unidos)

RIO DE JANEIRO / MOSTRA COMPETITIVA DE CURTA-METRAGEM

1) FONTE NOVA (Dir. Matheus Vianna, Brasil-BA)

2) POBRE YURINHO (Dir. João Ademir, Brasil-RJ)

3) NANDO – O JOGADOR ANISTIADO (Dir. João Wainer, Brasil-SP)

4) CRAQUE (Dir. Julián Candón, Espanha)

5) A PRIMEIRA (Dir. André Gallindo e Igor Tavares, Brasil-RJ)

6) UM BAYER DIFERENTE (Dir. Matthias Koßmehl, Alemanha)

7) EM LA BOCA (Dir. Matteo Gariglio, Argentina/Suíça)

SÃO PAULO / MOSTRA COMPETITIVA DE LONGA-METRAGEM

1) FUTEBOL PARA MELHOR OU PARA PIOR (Dir. Inger Molin, Suécia)

2) SOU FAVELA (Dir. Wellington Rilo, Alex Miranda, Brasil-SP)

3) BOBBY ROBSON: MAIS QUE UM TREINADOR (Dir. Gabriel Clarke, Torquil Jone, Inglaterra)

4) DON DIEGO – CARNE, OSSO E CORAÇÃO (Dir. Adriano Esteves, Guilherme Palenzuela e Luciano Chuquer, Brasil-SP)

5) GARRINCHA NO TIMÃO (Dir. Helvidio Mattos e Rafael Valente, Brasil-SP)

6) TRIUNFO (Dir. Kreshnik Jonuzi, Luftar Von Rama, Charlie Askew, Estados Unidos)

7) A MAIS BRIOSA – UM AMOR 100 DIVISÃO (Dir. Guilherme Bernardo, Brasil-SP)

SÃO PAULO / MOSTRA COMPETITIVA DE CURTA-METRAGEM

1) FUTEBOL (Dir. Fernando Castro, Brasil-SP)

2) MULHERES DO PROGRESSO: MUITO ALÉM DA VÁRZEA (Dir. Jamaikah Santarém, Brasil-SP)

3) EM LA BOCA (Dir. Matteo Gariglio, Argentina/Suíça)

4) CRAQUE (Dir. Julián Candón, Espanha)

5) UM BAYER DIFERENTE (Dir. Matthias Koßmehl, Alemanha)

6) VAR – REFLEXÕES SOBRE O ÁRBITRO ASSISTENTE DE VÍDEO (Dir. Cristiano Fukuyama e Luiz Nascimento, Brasil-SP)

7) TODOS QUEREM COLO-COLO (Dir. Murilo Megale, Brasil-SP)

SELECIONADOS PARA A MOSTRA ESPECIAL GERALDINOS & ARQUIBALDOS

1) 25 ANOS (Dir. Diego Mello, João Pedro Castro e Rafael de Moura Machado, Brasil-RJ)

2) A EQUIPE DO MEU BAIRRO (Dir. Rafa de los Arcos, Espanha)

7) EM LA BOCA (Dir. Matteo Gariglio, Argentina/Suíça)

4) FUTEBOL PARA MELHOR OU PARA PIOR (Dir. Inger Molin, Suécia)

5) GARRINCHA NO TIMÃO (Dir. Helvidio Mattos e Rafael Valente, Brasil-SP)

6) MÁRIO (Dir. Marcel Gisler, Suíça)

7) MINHA COPA (Dir. Karin Duarte, Brasil-RJ)

NÓS VAMOS ACABAR COM O PLANETA (Dir. João Ricardo Moreira, Brasil-SP)

9) REFUGIADOS E FUTEBOL (Rot/Ed. Raquel Andrade, Brasil-RJ)

10) SELEÇÃO-DRAMA E GLÓRIA DO BRASIL (Dir. Ernesto Rodrigues, Brasil-RJ)

11) UM CRAQUE ESQUECIDO (Dir. Ygor Lioi, Brasil-RJ)