© Eny Miranda

A comédia Crô em Família, com direção de Cininha de Paula e estrelada por Marcelo Serrado, estreia dia 6 de setembro nos cinemas. Sucesso na novela Fina Estampa, de Aguinaldo Silva, que foi ao ar em 2011, Crô virou filme em 2013, em uma produção que teve 1,6 milhões de espectadores. O novo longa trata, com bom humor, de temas como a diversidade, o valor da amizade e as novas famílias. A produção é da Total Entertainment, em coprodução com a Globo Filmes. Imagem Filmes é a distribuidora. A história original é de Aguinaldo Silva e o roteiro adaptado é de Leandro Soares.

O filme conta a história de Crô, que se tornou um empresário bem sucedido e famoso, dono de sua própria escola de etiqueta e finesse, mas se sente sozinho. Carente e vulnerável, o mordomo se envolve com uma família suspeita e precisará lidar também com as críticas ácidas da colunista de celebridades Carlota Valdez (Monique Alfradique).

O longa também traz no elenco Tonico Pereira, Arlete Salles, Karina Marthin, João Baldasserini, Mel Maia, Jefferson Schroeder, Mary Sheyla, Raphael Vianna e Rosi Campos. E conta com as participações especiais de Fabiana Karla, Pabllo Vittar, Jojo Todynho, Carol Sampaio, Preta Gil, Gigante Leo, Luis Miranda, Marcus Majella e Marcos Caruso. Os dois últimos, nas peles de Ferdinando e Seu Peru, seus personagens de “Vai que Cola” e “Escolinha do Professor Raimundo – Nova Geração”.