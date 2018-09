No dia 28 de outubro, acontecerá o Dia Internacional da Animação, mostra de curtas-metragens de desenhos animados nacionais e internacionais. Com entrada franca, será comemorado em centenas de cidades de todos os Estados do Brasil, mais o Distrito Federal, além da programação internacional em todos os continentes.

Desde 2004, a Associação Brasileira de Cinema de Animação (ABCA), realiza o Dia Internacional da Animação (DIA), que é o maior evento de exibição simultânea do país. As inscrições para as cidades que pretendem participar foram prorrogadas até 15 de setembro, através do link http://bit.ly/DIA-2018-Regulamento-Cidades.

Mais informações estão no site do evento www.diadanimacao.com.br.